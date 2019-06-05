Fatih Terim'in arkasındaki güç kim?

Kim ne derse desin…

Birileri sevsin veya sevmesin hatta düşmanlığını yapsın (yapanlar var) Türk futbolunda hiç yadsınamayacak bir şekilde Fatih Terim gerçeği var…

TFF Kongresinde bile ezeli rakiplerinin başkanlarının onu ağzına almadan duramadığı bir adam..

Yani Teknik adamdan çok öte!..

Türk futbol tarihinde gündemi bu kadar meşgul eden bir futbol adamı olmamıştır desem yanlış olmaz…

8 Temmuz 1974 yılında Adanademirspor’da forma giyerken babası Talat Terim’in ‘Sana emanet’ dediği efsane golcü Metin Oktay’ın kolundan tutup İstanbul’a Galatasaray’a getirdiği o günden bu güne hep gündemde hem tartışılan ve konuşulan adam olmuş..

Dile kolay 45 yıl!..

*

Futbolculuk dönemi apayrı bir olay…

Teknik direktörlük dönemi eşi benzeri görülmemiş bir olay…

Kazanıyor olay…

Kaybediyor olay…

Şampiyon oluyor olay…

UEFA Kupası’nı alıyor olay…

Milan’ın başına geçiyor olay…

Fiorentina’da tarih yazıyor olay…

Milli Takım’da çalışıyor olay…

Milli Takım’ı bırakıyor olay…

*

Konuşuyor olay…

10 maç ceza alıyor olay…

Hak ve hukukunu arıyor olay…

İsmi statlara veriliyor olay…

İsmi stattan çıkarılmak isteniyor olay…

Kazandığı 5 milyonluk rekor tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlıyor yine olay...

Yani!

Ne yapsa olay…

Tek başına mücadele ediyor..

Adeta herkes bir, o tek!

*

O şunu demiş, o bunu yazmış, konuşmuş!..

Hiç etkilenmiyor!..

Biat kültürü kitabında yazmıyor!..

Doğru bildiği yoldan gitmekten bir gün dahi geri kalmıyor!..

Pes etmiyor…

Tuzağa gelmiyor…

Bir türlü yıkamıyorlar onu!

Çünkü Türkiye’de oyunun kuralını çok iyi biliyor!..

Son sözü hep o söylüyor…

Düzenin değiştirmediği bir futbol adamı varsa ondan başkası değil…

*

Bir düşünün…

Gördük ki rakibi sadece teknik adamlar değil…

Kulüp başkanları da!..

Fenerbahçe ve Beşiktaş başkanlarının TFF kongresinde onu gündeme getirip TFF tarafından mahkeme kararı ile kendisine verilen tazminatı tartışmaya açmaları nedendi acaba!..

Hiddinklere, Lucesculara ödenen tazminatları hiç konuşmayanlar, onun kazandığı tazminatını Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlamasını takdir etmeleri, kimsesiz çocuklar adına kendisine teşekkür etmeleri gerekirken ona saldırıyorlar…

Çünkü dert başka!..

Biliyorlar ki onu devirmeden kulübünü devirmek mümkün değil…

Biliyorlar ki bugüne kadar ligde hiçbir Türk teknik adam karşısında şampiyonluk kaybetmemiş…

Ve biliyorlar ki Fenerbahçe ve Beşiktaş olarak karşılarındaki en büyük engel yeni sezonda da yine o olacak!..

Güzel bir söz vardır;

“Bizi gömmeye çalıştılar ama tohum olduğumuzu bilmiyorlardı…”

Türk futbolunun tohumu olduğunu unutuyorlar…

İşte o tohum FATİH TERİM…

Henrik İbsen’in tarihe not düşen bir sözü vardır.

Derki;

‘En güçlü insanlar genellikle yalnızdır’

Ama arkalarında öyle bir güç vardır ki!..

Peki Fatih Terim’in arkasındaki güç ne ki yıkılmıyor son sözü hep o söylüyor.

Duanın gücüne inanır mısınız!..

O öyle bir evlat ki…

İslâmî yaşayışındaki hassasiyet ve devamlılık anlamında örnek bir kişilik olarak dikkat çekmiş, koltuk değneğiyle bütün namazlarını evin yakınındaki camide cemaatle kılmış ve orada yirmi sene fahri müezzinlik yapmış bir babanın evladı..

*

O nedenle Fatih Terim’i bu yıl kaybettiği babası Allah rahmet eylesin nurlar içinde yatsın Talat Terim’den dinlemek ister misiniz!..

Gazeteci baba Terim’e soruyor “Şu anda oğlunuz ile münasebetlerinizin sıklık derecesi nedir, ne kadar sık arar?” …

Cevap;

“Her Cuma günü Fizan’da da olsa mutlaka bizi arar. Çünkü Cumamı tebrik edip, duamı alacak. Telefonu açar açmaz; ‘Baba bana dua et’ der. Gönlümüzü alır. Ben de duayı hiç ondan eksik etmem. ‘

Baba Terim “Ben onun yanında hiç konuşamam’ diyor…

Gazeteci soruyor ‘Neden?’

Cevabı iyi okuyun;

‘Çünkü ne dersem anında yerine gelir. Ağzımdan çıkan her şeyi alır. Benim lafım onun yanında iki olmaz. Bayramın birinci günü öğleyin geldi.

Amerika’ya gidecekmiş.

İptal edip bizim elimizi öpmeye geldi.

Elimizi öptü ve akşama geri döndü.

Ben de onun için beş vakit namazın sonunda devamlı dua ederim. Allah’ım ben razıyım sen de ondan razı ol. Günahlarını affeyle, makamlarını cennet eyle, kusurlarını affeyle. Diye devamlı dua ederim.

Fatih kendisi de hiç Cumasını ve orucunu kaçırmaz.

Yalnız bir özelliği var. Yaptığı hayırları hiç söylemez.

Çok hayır yapar.

Bunları kimseyle paylaşmaz.

Bakın İstanbul’da bir camiye gittim.

Çok sıcak. İmama ‘Ne kadar güzel caminiz sıcak ‘deyince

‘Haberin yok mu oğlun yaptırdı kaloriferini ‘dedi. Ama caminin ismini söylemiyorum. Kimseye bunları söylemez. Allah için yaptıklarını söylemez'

Baba Terim gazetecinin ‘Ortada gezen söz Fatih’in başarısı babasının duasından dolayıdır diyorlar.’ ne diyorsun..

Cevap;

‘Ben onun arkasından hiç duamı eksik etmedim ki ‘

Bu arada Fatih Terim engelli olan Baba Terim’in hac görevini tamamlaması için 1999 yılında yanına yardımcı olması için bir yakınını da vererek kutsal topraklara gönderdiğini söyleyelim..

İşte böyle bir evlat Fatih Terim !

*

Spor ve Türk tarihine kendisini haklı olarak kabul ve tasdik ettiren Fatih Terim’in maneviyatını aile, ülke, tarih ve mukaddes değerler konusunda bulunduğu hassas konumlara rağmen taviz vermeden yaşatabilmesi ve sadakatine ‘Helal olsun’ dememek mümkün mü?

Anladınız mı şimdi Fatih Terim’in arkasındaki gücün kim olduğunu…

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed der ki;

‘Baba cennetin orta kapısıdır.

Dilersen bu kapıyı terk et,

Dilersen muhafaza et.’

Baba duasının gücü bu olsa gerek..

Neler başardı?

İşte o tablo..

Tabi bu tabloya 2018&2019 Türkiye kupası ve Süper lig şampiyonluğunu da ekledi.Milli takımda başardıklarını ayrı bir konu...