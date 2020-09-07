Fatih Terim'i şaşırtan doğum günü sürprizi duygu dolu anlara neden oldu

Arsenal'in efsane menajerlerinden Arsene Wenger ile başlayan video, Terim'in İtalya'da birlikte çalıştığı Paolo Maldini, Gennaro Gattuso, Nuno Gomes, Rui Costa gibi isimlerle devam etti.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin ve iz bırakan Didier Drogba, Wesley Sneijder, Felipe Melo, Johan Elmander gibi isimlerin yanı sıra yolların yeni ayrıldığı Yuto Nagatomo, Mariano, Maicon gibi futbolcular da tecrübeli çalıştırıcının doğum gününü kutladı.

Kaptanlar Fernando Muslera ve Arda Turan'ın mesajlarıyla biten video, kısa sürede büyük beğeni topladı.

Terim'in video mesajlarında zaman zaman duygulandığı ve gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.