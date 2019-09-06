Fatih Terim'e verilen ceza sonrası TFF Başkan Vekili Bahçıvan'tan tepki

TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşım yaptı. Bahçıvan, TFF paylaşımının 19.05'te yapılmasının kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'e PFDK'dan verilen 4 maçlık cezanın dün 19.05'te açıklanmasına gelen tepkiler sonrası TFF Başkan Vekili ve İcra Kurulu Üyesi Erdal Bahçıvan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bahçıvan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray ile ilgili açıklamanın saat 19:05'te yapılması her açıdan topluma izah edilmelidir.''



