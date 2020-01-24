Fatih Terim'e rağmen Arda Turan'ı istememek!

Benim görüşüm açık ve net;

Galatasaray Arda Turan'a kapıyı açmalı…

Bu kadar tartışmaya, bu kadar gündem yaratmaya nerede ise ülke meselesi haline getirmeye ne gerek vardı…

Arda Turan bu camianın çocuğu...

İçi geçmiş bir yıldız değil..

Ve futbolculuğuna laf etmek mümkün değil...

Son dönemde iyi olmadığı aşikar. Her futbolcunun böyle dönemleri olabilir. Ama bu demek değil Arda Turan yeteneklerini kaybetti…

İddia ediyorum bugünkü Galatasaray kadrosunda orta sahada görev alan tüm futbolculardan daha yetenekli, daha usta, daha başarılı olabilecek, en azından takım ruhunu kendine dert edecek ve sorumluluk alabilecek tek oyuncu olur…

Geçmişte saha dışında yaptığı hataları savunan kimse yok…

Ama kim hata yapmadı ki…

Önemli olan geçmişten ders almaksa camialar kimlere kapılarını ikinci bir şans olarak açmadı ki…



Baba olmanın sorumluluğunu da yaşayan Arda Turan’ın geri dönmesi, futbol hayatının en verimli dönemini Galatasaray’da geçirip noktalaması demek olacaktır…



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz o dedi bu dediye bakmadan, Teknik Direktörü Fatih Terim’in isteğini yerine getirip, sorumluluğu da hocasına yükleyip Arda Turan’a kapıları açmalı…



Yaş konusunu konuşmak bile abes..

32 yaşındaki daha iki yıl önce dünya piyasasında ismi olan bir futbolcudan bahsediyoruz...

Galatasaray’a alınan yabancı futbolculara bakın!



Kim ne kadar faydalı olmuş...

Satmak istiyorsunuz isteyen kulüp yok !..

Arda Turan bugün Belhanda’dan, Seri’den, Ömer’den, Lemina’dan çok daha faydalı olacaktır. İddia ediyorum 36 yaşında kendisine Fenerbahçe kapıları açılan Emre Belözoğlu’nun takımına yaptığı katkıdan daha fazlasını yapacaktır…



Ve...

Bonservis ücreti olmayan yani kulübe ekonomik olarak yük olmayacak bir Arda Turan’ı konuşuyoruz…



Bu sezon ücret istemeyecek kadar Galatasaray’a dönmeyi isteyen bir Arda’yı konuşuyoruz…



Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüplerde kendini kanıtlamış, bu camianın içinden yetişmiş, giderken bu kulübe 16 milyon dolar kazandırmış bir Arda Turan’dan bahsediyoruz…



Öyle yıllarca milyon dolarlarla dışarıdan alınmış, ismi var ama içi boş, ahı gitmiş vahı kalmış yıldızdan bahsetmiyoruz…



Ve inandığınız, güvendiğiniz, Galatasaray Teknik Direktörü olmanın çok ötesinde kulübünüzün mihenk taşlarından biri olan Fatih Terim’in ısrarla istediği bir Arda’yı konuşuyoruz…

Bakın görün yeniden sarı kırmızılı formayı giyindiği zaman kazanan Galatasaray olacaktır…

Bakmayın son dönemindeki başarısız günlerine. Bugün Arda Turan kalitesinde 32 yaşındaki bir yıldızı yurt dışı piyasasından kaç milyon dolara alırsınız diye düşünün…

Paulo Coelho’nun güzel bir sözü var.

“Tek şans” diye bir şey yok; Hayat insana her zaman ikinci bir şans daha tanır..”



Son sözüm şudur;

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu eğer Teknik Direktörleri Fatih Terim’e inanıyor ve güveniyorsa, istediği Arda Turan için “HOCAM ETİ SENİN KEMİĞİ BİZİM” sözü misali sorumluluğu kendisine vererek kapıları açmalıdır…



Arda Turan sadece bir futbolcu değil bu takım için dertlenecek bir abide olacaktır diye düşünüyorum…



Finali muhteşem olacaktır…

Fenerbahçe Emre’ye kapıları açarken, Galatasaray Arda Turan’a neden açmasın.Yine söylüyorum Arda kendisini bulduğu zaman Emre gibi sadece bu yıl değil en az 3 yıl ilaç olur...

Böylesine Türk futbolu için tarih yazmış bir futbolcunun düştüğü ve düşürüldüğü durum benim içimi acıtıyor!..

33-35 yaşındaki yabancı futbolculara milyon dolarlarla arkalarında ne var demeden kapılarını açarak ülkeyi yabancı cenneti yapanlar 32 yaşındaki Arda Turan'ı yok mu etsin!..

Bu ülke futbolununun bütün günahlarını Arda'nın üzerinemi yükleyelim..

Kulislerde "Abdurrahim Albayrak Arda’yı istemiyor hatta Fatih Terim ile arası açık " deniyor...

Neden oldu Sayın Albayrak!..

Eğer öyle ise Sayın Albayrak’a daha bir yıl önceki şu sözlerini hatırlatmak lazım..



Fatih Terim istiyor, yönetim almıyor!..

Hem de bedava!..

Demek ki Fatih Terim'den daha çok Galatasaray düşünülüyor muş!..

Yapmayın Allah aşkına..

Belirttiğim gibi eğer Galatasaray formasını yeniden giyerse inanıyorum Fatih Terim’i mahcup etmeyerek Emre Belözoğlu'ndan daha çok takımına katkı sağlayacaktır...

Ve saha içi ve dışı liderliğide yapacaktır. Çünkü Galatasaray'ın bugün böyle ateşleyici bir lider oyuncuya ihtiyacı var...



O nedenle yaşanan süreci çok yersiz buluyorum...

Bu transferi büyük bir mesele haline getirmemek gerekir..

Başkan ve yönetim Fatih Terim’in ısrarla istediği hemde bedelsiz bir futbolcuya neden tavır koyuyor anlamış değilim...

Yoksa Fatih Terim'in ligde ki başarısızlığını "zayıf " yanı olarak görüp bu tavrı koydukları iddialarını düşünelim mi?

Bakın eğer Arda yanlış yapmışsa ki yaptı.Ama bu yanlışı saha dışında Galatasaray yönetimine değil Fatih Terim’e yapmıştır..

Fatih Terim' de afetmiş ve son derece babacan tavrı sözlerle "Arda'yı İstiyorum" demiş..

Galatasaray Başkanı Cengiz önümüzdeki kongrede gündeme gelir diye camiadan birilerinin tepkisinden çekiniyorsa o çekindikleri kitlenin kendisine karşı kongrede nasıl oyun oynadığını sayın Başkan gördü.

Arda'yı almadığı takdirde gelecek kongrede kendisine karşı tavırlarından vazgeçeceklerini düşünüyorsa büyük bir yanılgı içindedir demektir.

Öyle ise Fatih Terim' inde bu camiada, genel kurullarda kim ne derse desin büyük bir güç olduğu ortada değil mi?



O nedenle derim ki;

Fatih Terim Arda'yı ısrarla isterken Başkan Cengiz ve yönetimin ısrarla istememe nedeni ne?

Onu açıklayın zaman!..

Yoksa bu ülke futboluna tavandan tabana önemli hizmetler yapmış, bu ülke futbolunu dünya futbol sahnesinde Messilerle aynı formayı sırtlayarak temsil etmiş bir Türk gencini rencide ediyorsunuz...

Sayın Başkan...

Arda'nın Bonservis ücreti mi var?

Yok...

Para'mı istiyor sizden?

Yok...

Yaşı mı geçmiş?

Yok...

Hocası mı istemiyor?

Yok...

Taraftar mı istemiyor?

Yok...

Ultraaslan aslanlar gibi sahip çıkmış!..

Peki ne istiyor?

Yuvaya dönmek....

O zaman nedir sorun Sayın Başkan?

Bu kulübü icraata verenlerin, bu kulüp başkanına hakaret edenlerin, bu kulübü mahkemeye verenlerin hala üye olarak el kaldırdığı bir camiada Arda Turan'ın ne olduğunu bilmediğimiz istememizlik sırrınız vicdana sığmıyor Sayın Başkan...

Biraz vicdan...

Salın Başkan...

Ben Trabzonluyum...

Fatih hocayı 30 yılı aşkın çok iyi tanıyorum...

1982 yılında Trabzon'da oynanan bir maç sonrası giyindiği 5 numaralı formayı hala gözüm gibi saklarım...

Her zaman her şartta gurur duyduğum bir büyüğüm...

O da bizleri iyi tanır...

Arda ile ise yakından uzaktan hiç bir bağım söz konusu değil..

Barcelona'da, A.Madrid'de oynarken bir Türk evladı olarak onu izlemekten gurur duydum..

Ama Arda Turan'a sahip çıkmayı bir sporcu ailenin bir gazeteci ferdi olarak kendime görev sayıyorum...

Yaşanan bu sürecin hiç yakışık almadığını düşünüyorum..

Sizlerde biliyorsunuz ki kulüp başkanları aynı zamanda “BABA” dır…

Babalar şefkatlidir!

Çıkıp şefkatinizi gösterin!

Bu çocuk ikinci bir şansı hakediyor.







