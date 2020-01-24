Fatih Terim'e kim operasyon çekiyor!

Bu kadar tartışmaya, bu kadar gündem yaratmaya nerede ise ülke meselesi haline getirmeye ne gerek vardı…..

Son dönemde iyi olmadığı aşikar...

Ama onun teknik yönünü Galatasaray Başkanı ve yönetimi değil Teknik Direktörü yapar!..

Her futbolcunun böyle dönemleri olabilir. Ama bu demek değildir ki Arda Turan yeteneklerini kaybetti…

İddia ediyorum transfer edilmiş olsaydı bugünkü Galatasaray kadrosunda orta sahada görev alan tüm futbolculardan daha yetenekli, daha usta, daha başarılı olabilecek, en azından takım ruhunu kendine dert edecek ve sorumluluk alabilecek tek oyuncu olur…

Geçmişte saha dışında yaptığı hataları savunan kimse yok…

Önemli olan geçmişten ders almaksa camialar kimlere kapılarını ikinci bir şans olarak açmadı ki…



Baba olmanın sorumluluğunu da yaşayan Arda Turan’ın geri dönmesi, futbol hayatının en verimli dönemini Galatasaray’da geçirip noktalaması demek olacaktır…



Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz o dedi bu dediye bakmadan, Teknik Direktörü Fatih Terim’in isteğini yerine getirip, sorumluluğu da hocasına yükleyip Arda Turan’a kapıları açmalıydı...



Yaş konusunu konuşmak bile abes..

32 yaşındaki, daha iki yıl önce dünya piyasasında ismi olan bir futbolcudan bahsediyoruz...

Galatasaray’a alınan yabancı futbolculara bakın!



Yaşlarınada...

Kim ne kadar faydalı olmuş...

Satmak istiyorsunuz isteyen kulüp yok !..

Arda Turan bugün Belhanda’dan, Seri’den, Ömer’den, Lemina’dan çok daha faydalı olacak bir yeteceğe sahip...

İddia ediyorum 36 yaşında kendisine Fenerbahçe kapıları açılan Emre Belözoğlu’nun takımına yaptığı katkıdan daha fazlasını yapacaktır…



Ve...

Bonservis ücreti olmayan yani kulübe ekonomik olarak yük olmayacak bir Arda Turan’ı konuşuyoruz. Bu sezon ücret istemeyecek kadar Galatasaray’a dönmeyi isteyen bir Arda’yı konuşuyoruz…



Atletico Madrid, Barcelona gibi kulüplerde kendini kanıtlamış, bu camianın içinden yetişmiş, giderken bu kulübe 16 milyon dolar kazandırmış bir Arda Turan’dan bahsediyoruz…



Öyle yıllarca milyon dolarlarla dışarıdan alınmış, ismi var ama içi boş, ahı gitmiş vahı kalmış bir yıldızdan bahsetmiyoruz...



Galatasaray Teknik Direktörü olmanın çok ötesinde kulübünüzün mihenk taşlarından biri olan Fatih Terim’in ısrarla istediği bir futbolcuyu konuşuyoruz…

Bugün Arda Turan kalitesinde 32 yaşındaki bir yıldızı yurt dışı piyasasından kaç milyon dolara alırsınız?

Paulo Coelho’nun güzel bir sözü var.

“Tek şans” diye bir şey yok; Hayat insana her zaman ikinci bir şans daha tanır..”

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu eğer Teknik Direktörleri Fatih Terim’e inanıyor ve güveniyorsa, istediği Arda Turan'a kapıları açmalıydı...



Arda Turan sadece bir futbolcu değil bu takım için dertlenecek bir ağabey de olacaktır diye düşünüyorum…



Fenerbahçe Emre’ye kapıları açarken, Galatasaray Arda Turan’a neden açmasın. Yine söylüyorum Arda kendisini bulduğu zaman Emre gibi sadece bu yıl değil en az 3 yıl ilaç olur...

Böylesine Türk futbolu için tarih yazmış bir futbolcunun düştüğü ve düşürüldüğü durum benim içimi acıtıyor!..

33-35 yaşındaki yabancı futbolculara milyon dolarlarla son yıllarda ne yapmışlar kapılarını açarak ülkeyi yabancı cennetine çevirenlerin 32 yaşındaki Arda Turan'ı yok sayması abesle iştigaldir....

Kulislerde "Abdurrahim Albayrak Arda’yı istemiyor hatta Fatih Terim ile arası açık " deniyor...

Eğer öyle ise Sayın Albayrak’a daha bir yıl önceki şu sözlerini hatırlatmak lazım..





O nedenle yaşanan süreci çok yersiz değil hesaplı buluyorum...

Bu transferi büyük bir mesele haline getirmemek gerekir di..

Başkan ve yönetim Fatih Terim’in ısrarla istediği hemde bedelsiz alınacak bu sezon bedava oynayacak bir futbolcuya ısrarla red etmesi çok manidar...

Yönetimin Fatih Terim'in ligde ki başarısızlığını "zayıf " anı olarak görüp bu tavrı koydukları iddiaları doğru mu acaba?

Bakın eğer Arda yanlış yapmışsa ki yaptı. Ama bu yanlışı Galatasaray yönetimine değil Fatih Terim’e yaptı. Terim' de afetmiş..

Son derece babacan tavır ile "Arda'yı İstiyorum" demiş..

Galatasaray Başkanı Cengiz önümüzdeki kongrede gündeme gelir diye camiadan birilerinin tepkisinden çekinerek Arda'ya kapıları kapatmışsa o çekindikleri kitlenin kendisine karşı kongrede nasıl oyun oynadığını sayın Başkan gördü ve yine görecektir...

Öyle ise Fatih Terim' inde bu camiada, genel kurullarda büyük bir güç!..



O nedenle derim ki;

Bu tavır Başkan Cengiz'in “Arda’ya karşı özel bir husumetim yok” demesi ile geçiştirilecek bir tavır değildir!..

Bir hesaplaşma konusu var!..

Neden, niçin bilmem..

Arda'nın Bonservis ücreti mi var?

Yok...

Para'mı istiyor sizden?

Yok...

Yaşı mı geçmiş?

Yok...

Hocası mı istemiyor?

Yok...

Taraftar mı istemiyor?

Yok...

Peki Arda ne istiyor?

Yuvaya dönmek....

O zaman nedir sorun Sayın Başkan?

Bu kulübü icraya verenlerin, bu kulüp başkanına hakaret edenlerin, bu kulübü mahkemeye verenlerin hala üye olarak kongrelerde el kaldırdığı bir camiada Arda Turan'ın ne olduğu bilinmez istememizlik sırrınız nedir Sayın Başkan!..

Ne yaptı Arda!..

Galatasaray'ı borç batağınamı soktu!..

Maç mı sattı!..

Size hakaret mi etti!..

Terim"in "Fikir ayrılılığı" sözlerine karşı Başkanın şu cevabı çok ağır değil mi?;

"Ayrı ayrı fikirdeysek ayrı yollardan gitmeliyiz. Bu sözcük bizi çok yaraladı. Sayın teknik direktör bunun Galatasaray'a yakışmadığını söyledi. Ben teknik direktör olsam bunun yakıp yakışmadığını ben demem, hicap duyarım. Şu anda gündemde bu. Ne vermişiz? Bilgi sızdıran yönetim kurulu"

Dikkat edin!..

Eskiden "Sevgili Hocamız, Teknik Direktörümüz" diyen Sayın Başkan şimdi "Sayın Teknik Direktör" diyor!

Fikir ayrılılığı olması niye bu kadar rahatsız etmiş başkanı!..

Fikir ayrılığımız var çok normal bir söz değil mi?

Hocanız ayrı düşünebilir nihayi kararı siz veriyorsunuz...

Ne var bunda hiddetlenecek..

Ve siz değil o Teknik Direktör!..

Söyleyeceğim şu ki Galatasaray Başkanı ve yönetimi Arda Turan olayında Teknik Direktörleri Fatih Terim’i açıkça toplum önünde kırmış ve rencide etmiştir...

Fatih Terim'in Galatasaray için bir Teknik Direktör'den öte isim olduğunu her zora düşüldüğü zaman "Gel kurtar şampiyonluk yap bizi" denilen isim olmadığını bilmeyen var mı?

O nedenle rencide edişin yarın hesaplaşmaya dönüşürse sürpriz olmaz!..

Ve bir çift söz "I Love You hocam" Abdurrahim Albayrak'a..

Fatih Terim'e Arda üzerinden çekildiğini düşündüğüm "Kızdırıp istifa ettirme" planının perde arkasındaki kilit ismin kendisi olduğu yönünde güçlü duyumlar geliyor...

Her şeye konuşan Sayın Albayrak neden böylesine sessiz!..

Sesi soluğu çıkmıyor son haftalarda!..

"Fatih Terim karşı alerjisi" mi başladı!

Yoksa böyle talimat mı aldı!..

Cevabını kendi versin!..

Fatih Terim'in üzerinde geçtiğimiz yıldan bu yana oynanan oyunları, çekilen operasyonları düşünüyorum!..

Kırıldığı zaman gemileri yakması ile her zaman dikkat çeken Fatih Terim’e yönelik bu tahrik edici tutumun arkasında çok gizli bir operasyon olduğunu düşünüyorum...

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasında ipleri koparan aktör Abdurrahim Albayrak olabilir mi?

Fatih Terim "İstifa edip" bu operasyona gelir mi?

Bekleyip görelim!..

Ama böyle bir operasyonu düşünenler Ünal Aysal'ın Fatih Terim'e yaptığı operasyonun sonuçlarının ne olduğunu biliyordur..

Ne oldu?

Ünal Aysal o gidiş!..

Peki Fatih Terim...

Galatasaray'ın son iki sezonki şampiyon Teknik Direktörü...

Fatih Terim bu kez giderse bir dahaki gelişinin "Başkan" olarak gelmesi hiç sürpriz olmaz..

Hele, hele camianın etkin isimlerinin şu anhki başkan ve yönetime karşı alerjisi varken hiç te sürpriz olmaz...

Diyeceğim şuki;

Başkan Mustafa Cengiz'in Arda Turan üzerinden Fatih Terim ile yollarını ayırması için bilinçli olarak yönlendirildiği hatta bunu Abdurrahim Albayrak'ın yaptığı yönünde ciddi iddialar konuşuluyor...

Bir şeyler için bedel mi isteniyor!

Başkan Cengiz bu oyuna gelirse kaybedenin Fatih Terim değil kendisi olacağını bilmeli..

Arda krizinin bu noktaya gelmesinin müsebbibi kim ise ona dikkat etmeli.

Her defasında, her gelişinde, kulübün en zor günlerinde sadece takımı değil başkan ve yönetimlerin yükünü dahi sırtlayıp şampiyonluklar yaşatır kurtarırsın herkesi.

Ama bu sezon olduğu gibi bir gün sırtından indirirsen bıraktık nankörlüğü operasyon başlar!..

Yoksa her sezon şampiyonluk sözü mü verdin bilmem!..

Kurt sisli havası sever Fatih hoca..

Benden söylemesi...

Bunlar bence kendi sonlarınızda hazırlayacakları bir ava çıkmış bir görüntü veriyor hocam...

“I love you hocam” anlatsın!..

Bu sinsi pusuda bekledikleri avın sonucu Galatasaray dışında yaşanan bazı gelişmelerle ortaya çıkmaya namzet hocam!..

Bu olay artık Arda Turan'ın alınıp alınmamasının çok ama çok ötesinde bir operasyon gibi geliyor hocam...

Tahmin ediyorum ama şimdilik suyu bulandırmak istemem!..

Eli kucağında ama!..

"Dikkat tahrik olma Fatih hoca" derim...

Seni 35 yıldır tanıyorum...

Mert, dürüst, doğru bildiğini söylemekten çekinmeyen, arkadan dolanıp iş yapmayı hiç bilmeyen sapa sağlam dik duruş sahibi bir karaktersin...

Yiğitsin...

Ama herkes sen değilsin unutma Fatih hoca...

Hocam..

Menfaati bitenin nankörlüğü başlar...

Dostoyevski'nin güzel bir sözü vardır;

Der ki;

"Bir insanın en iyi tarifi, iki ayaklı ve nankör olmasıdır."

Görüyoruz ki buna "I love You Hocam" da dahil hocam...

Sürecin bence baş aktörü o!..







