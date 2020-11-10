Fatih Terim’den Arda Turan’a görev

Galatasaray'a transferiyle futbol hayatında yeni bir başlangıç yapan Arda Turan, takımda köprü görevi gördü. Feghouli'yi verdiği moralle ayakta tutan Arda, 'vergi' adımıyla taraftardan takdir topladı.

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Bir yıl önce elini öpen talebesi için "Ben o eski Arda'yı görür gibi oldum. Bu Arda gönüllere girer" diyen Fatih Terim'in öngörüsü tuttu. Terim'in geri dönmesini sağladığı Arda, hocasının Florya'daki sağ kolu oldu. Deneyimli teknik adamın, "Bu takımı sen bir arada tutacaksın. Yerli ve yabancı oyuncular arasında köprü olacaksın" dediği yıldız oyuncu, bu direktifi harfiyen uyguladı.

Hem saha içi hem saha dışında kaptan gibi davranan Arda Turan, özellikle Belhanda ve Feghouli'nin kazanılmasında önemli rol oynadı. Herkesin eleştirdiği Kuzey Afrikalı yıldızlara sahip çıkan Arda, Feghouli'yi "Ligin en kaliteli oyuncusu sensin'' diyerek motive etti, Erzurum'da pazubandı takan Belhanda'nın da kaptanlığını destekledi.

Terim: Kendini iyi hazırla

Fatih Terim, Sivas'ta Arda'yı ilk 11'e koymaya maçtan beş gün önce karar verdi ve kaptanına "Sana güveniyorum. Kendini iyi hazırla" dedi. Sahanın yıldızlarından olan 33 yaşındaki oyuncu da golünü atarken maç sonunda gözyaşlarına boğuldu.

İşte Ardanın dönüş serüveni

1- Haftada 4 gün tesiste kaldı

Kulüpsüz kaldığı 7 aylık periyotta bireysel çalışmalarını aksatmadı ve Atletico Madrid'deki kilosuna (75) kavuştu. Florya'daki yeni sezon hazırlıklarında en çok çalışan isimdi. Ağustos ayında ailesini Bodrum'a gönderdi, haftada 3-4 gün tesiste kaldı.

2- Tüm takım ona saygı duyuyor

Altyapıdan çıkan Emin Bayram'dan takımın en kariyerli ismi Falcao'ya kadar herkesin sevgisini ve saygısını kazandı.

3- Herkes sohbet toplantısında!

Kamplarda yenen yemeklerin ardından odalarına çekilmeyen yerli-yabancı futbolcular, Arda'nın yanında sohbetlere katılıp birbirileriyle kaynaştı. Deneyimli oyuncu hem Galatasaray'la ilgili anılarını anlattı hem de takımı birbirine kenetledi.

Arda Turan'ı yeniden G.Saray'a kazandırdığı ilk gün Terim, ona bu sözlerle seslendi:

Milli maçlar için verilen araya galibiyetle giren sarı-kırmızılılar dün idman yaparken çalışmalar ise cuma gününe kadar devam edecek. Teknik direktör Fatih Terim'in, 3 maçlık galibiyet serisi ile zirveye yeniden ortak olan takımını milli arada 3 günlük izinle ödüllendireceği öğrenildi. Cuma, cumartesi ve pazar günleri takımına izin verecek olan Fatih Terim, herkesi dinlendirmek istiyor.

Vergisini kendi veriyor

Galatasaray'dan yıllık 4 milyon TL alan Arda Turan'ın anlaşmasının bir de detayı ortaya çıktı. Yönetimin, oyuncunun vergisine karışmadığı ve 2020-21 sezonu için ödediği verginin ardından yıllık 2.6 milyon TL kazandığı öğrenildi.