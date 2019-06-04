Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir

Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu doğrultuda Fatih Terim'in de onayıyla bazı yıldız futbolcularla yolları ayırma kararı aldı.

Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir - Sayfa 1

Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncularına gelecek teklifleri bekliyor.

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Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir - Sayfa 2

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.

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Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir - Sayfa 3

Tecrübeli teknik adam, transfer planlamasının eksiksiz yerine getirilmesi için, yönetimle sürekli temas halinde.

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Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir - Sayfa 4

Terim, yeni takviyelere kaynak yaratılması ve Finansal fair play konusunda sorun yaşanmaması adına, birçok yıldızın satışına da onay verdi.

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