Fatih Terim onay verdi! 3 yıldız oyuncu takımdan ayrılabilir
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bu doğrultuda Fatih Terim'in de onayıyla bazı yıldız futbolcularla yolları ayırma kararı aldı.
Gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak isteyen ve çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncularına gelecek teklifleri bekliyor.
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Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak istiyor.
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Tecrübeli teknik adam, transfer planlamasının eksiksiz yerine getirilmesi için, yönetimle sürekli temas halinde.
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Terim, yeni takviyelere kaynak yaratılması ve Finansal fair play konusunda sorun yaşanmaması adına, birçok yıldızın satışına da onay verdi.
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