Fatih Terim: Kazanarak işleri yoluna koymak çok daha kolay

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim Ankaragücü galibiyeti sonrası konuştu. Maç içinde oyuncularının etkili olduğunu ifade eden Terim, 3 puanın önemine vurgu yaptı.

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Süper Lig’in 7’nci haftasında Galatasaray sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Gelecek maçlarda daha iyi olacaklarını belirten Fatih Terim, “Asıl olan 3 puanı kazanmamız. Galatasaraylıları iyi tanırım. Beklentileri çok değişiktir. Zengin gol pozisyonları, daha etkili oyun ister. Bugün zaman zaman etkili organizasyonlar yaptık. Gol olmaması mümkün değil. 3 puanın kazanmanın öncelikli olduğu günlerdeyiz. Kaçan puanların telafisi yoktur ama oynanmayan oyunların telafisi vardır. Bu hoş gördüğüm manasına gelmesin. " dedi.

Terim, sözlerine "Herkesin herkese kafa tuttuğu bir lig oynuyoruz. Akılda olmayan sakatlıklar, değişikliklere zorladı. Buna rağmen 4-5 tane net pozisyonlarımız var. Çok güzel pozisyon yakaladık. Ali Sami Yen’de herkesin beklentisi rakibi kapatıp, çok daha etkili bir oyun oynamamız. Bugün 3 puanı hanemize koymamızın sevincini yaşayalım. Daha iyi maçlar oynayacağız inşallah" diyerek devam etti.

Puan kaybetmemenin önemine dikkat çeken Terim, “Seneye gerek defansif gerekse hücumda iyi başladık. Ama zaman zaman bunları yaşayacağız. Burada puan kaybetmemek önemli. Eksik oynadık zaman geldi. Lüzumsuz puanlar da kaybettik. Bunun tedirginliği de var takımın üzerinde. Bu da bazen zor duruma sokuyor" dedi.

Diagne hakkında konuştu

Diagne’den beklentilerinin yüksek olduğunu söylerken tecrübeli teknik adam, "İnşallah o da daha iyi oynar." dedi.

Terim, arkasından şu ifadeleri kullandı:

"Ben son 1,2 senedir 'Avrupa ile aramızda makas açılıyor' cümlesini kuruyorum. Bunu söylerken bir şeyi işaret ediyorum. Makas daha da açılacak. Ekonomik anlamda, idari anlamda da açılacak. Dolayısıyla teknik anlamda da açılıyor. Her geçen gün daha zorlaşacak. Hiç kolay değil. Benim adıma sürpriz değil. Daha evvel böyle bir tespitte bulunduğum için.”

Kazanmanın önemine vurgu yaptı: İşleri yoluna koymak daha kolaydı

Fatih Terim, "3 puan kazanarak işleri yoluna koymak daha iyidir. Kaybedip işleri yoluna koyacağınıza, kazanıp işleri yoluna koymak çok daha kolaydır. Onun için bu işler böyledir. Kaybedersiniz iyi oynarsınız, haksızsınız. Kazanırsınız iyi oynamazsınız yine haksızsınız. Onun için ikisini birden yapmaya özen göstereceğiz. Onu da çok yaptık. Galatasaray takımı yine yapar. Şuraları kayıpsız geçmek önemliydi" dedi.