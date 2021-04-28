Fatih Terim istifa edecek mi? Kalması için tek şartı var

Bir ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıllık uzatma opsiyonu bulunan Fatih Terim, göreve gelecek yönetime göre yol haritasını belirleyecek.

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9 Mayıs'taki seçimi bekleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni göreve gelecek başkan ve yönetime göre kararını verecek. Camianın ileri gelenleri İmparator'a başkan adaylığı konusunda baskı yapsa da Fatih Terim'in bu dönemde böyle bir düşüncesi yok.

Sabah gazetesinin haberine göre; 1 ay sonra bitecek sözleşmesinde artı 3 yıl opsiyon olan ve teknik direktörlüğe devam etmek isteyen Terim, başkan Mustafa Cengiz ve mevcut yönetim dışında bir ekiple çalışmaya sıcak bakıyor.

Yeni sezon planlamasını yapmaya başladı

Antalya'da 1-0 kazandıktan sonra "Ailem, dostlarım ve Galatasaray'a göre bir üçgen kurdum ve 50 yıldır bu üçgende yaşıyorum. Hayatımın sonuna kadar bu üçgen içinde kalacağım'' diyen Fatih Terim, yeni sezon planlamasını yapmaya başladı.

Yedlin'den hiç memnun kalmadı

Teknik heyette değişiklik düşünen İmparator'un scout ekibinin önerisiyle alınan Yedlin'den hiç memnun kalmadığı ve göreve devam etmesi halinde transferde daha aktif rol oynayacağı öğrenildi.