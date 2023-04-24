Fatih Terim hastaneye kaldırıldı! Fatih Terim'in hastalığı ne son durumu nsıl?
Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı. Terim'in hastaneye kaldırıldığı haberi sevenlerini üzerken herkes rahatsızlığının ne olduğunu merak ediyor. İşte Fatih Terim'in hastaneye kaldırılma nedeni ve son durumu...
Galatasaray ve Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim’in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Daha önce yaşadığı bir rahatsızlığın nüksetmesi üzerine hastaneye kaldırılan Fatih Terim'in son durumuyla ilgili gelişmeler...
Daha önce belinden ameliyat olan Fatih Terim'in yeniden yaşadığı rahatsızlık sonrası Maslakta özel bir hastaneye gittiği belirtildi.
Sportcell'den Burhan Can Terzi'nin haberine göre; Terim'in hastanede yatmadığı ve sadece 15 dakikalık polip temizleme işlemi gerçekleştirdiği öğrenildi.
Fotomaç'ın haberine göre ise 69 yaşıdaki tecrübeli teknik adam Fatih Terim'in Fulya'da özel bir hastanede burun ameliyatı geçirdiği ve durumunun iyi olduğu bildirildi.