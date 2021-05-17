Fatih Terim Galatasaray'a veda edip Bodrum'a gitti

Galatasaray’da Fatih Terim dönemi kağıt üzerinde artık sona erdi ve Bodrum'a gitti. Galatasaray'da cevap bekleyen önemli konular ve soru işaretler var.

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Sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan Fatih Terim, sarı kırmızılı kulüpte gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurul nedeniyle Galatasaray’daki görevine ‘etik’ gereği veda etti. Sarı kırmızılı teknik adam daha önceki dönemlerde olduğu gibi göreve gelecek olan yönetimin hoca konusunda şeffaf ve sağlıklı karar alması adına Florya’daki mesaisini noktaladı.

Bodrum’da beklemeye geçti

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Malatya maçının ardından ”Benim sözleşmem bu ay itibarıyla sona eriyor. Her seçim döneminden önce olduğu gibi üzerime düşeni ve bana yakışanı yapacağım yine. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Terim ailesi ile birlikte tatil için Bodrum’a gitti.

Gözler seçimde

Artık teknik direktör konusunda kararı haziran ayında gerçekleşmesi beklenen seçimli genel kurulu kazanan Galatasaray başkanı belirleyecek. Galatasaray’ın yeni başkanı, Fatih Terim ile devam etmek isterse projesi, düşünceleri ve planlamasına göre tecrübeli hoca kararını verecek. Sarı kırmızılılar başka bir teknik adam ile çalışmak isterse de bu konuda önü açık olacak.

3 kritik soru

Galatasaray’da Fatih Terim dönemi kağıt üzerinde artık sona ererken sarı kırmızılılarda cevap bekleyen önemli konular ve soru işaretler var...

İçişleri Bakanlığı’nın dün açıkladığı pandemi genelgesinin ardından Galatasaray’ın 29 Mayıs’ta genel kurul yapma şansı kalmadı. Bu gelişmelerin ardından camiada şu soruların yanıtı merak ediliyor.

1) Şu ana kadar 4 isim adaylığını açıkladığı G.Saray’da seçimli genel kurul ne zaman yapılacak?

2) Fatih Terim’in sona eren sözleşmesi ile alakalı karar ne olacak? Tecrübeli teknik adam ile yola devam edilecek mi yoksa başka bir futbol aklı, hocası mı G.Saray’ın başına geçecek?

3) Ortaya çıkan tablo sonrasında Galatasaray'ın kadro planlaması ve yeni sezon transferlerini kim yapacak? Galatasaray'da sözleşmeleri sona eren 12 futbolcunun durumu ne olacak?