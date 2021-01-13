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Fatih Terim Diagne'yi rüyasında ağlattı! 3 kupa detayı bomba

Galatasaraylı Mbiaye Diagne, sosyal medyada taraftarın büyük ilgisini çeken bir gece önceki rüyasından bahsetti.

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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Diagne, sosyal medya hesabından 3 kupayı kazandıklarını rüyasında gördüğünü paylaştı. İlk olarak paylaşımı devrik cümlelerle yapan ve yazdıkları anlamsız kalan Diagne, bu paylaşımı silerek yeni bir fotoğraf yayımladı ve açıklamasını daha düzgün olarak yazdı.

Dün bir rüya gördüğünü ifade eden golcü futbolcu, "Dün akşam bir rüya gördüm ve bu rüyada 3 kupa kazanıyorduk. Tüm kupaları kazandığımız için Fatih hocamız rüyamda bana "Teşekkürler Diagne. Senin adına çok mutlu oldum" dedi. O an çok mutlu olduğundan dolayı ağlamaya başladım ve hocamıza teşekkür ettim. İnşallah" açıklamasını yaptı.

Diagne'nin yaptığı paylaşım:

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