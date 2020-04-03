Fatih Terim 3 kişiden şikayetçi oldu! Şampanya içen Fenerbahçeli geri vites yaptı

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan paylaştıktan sonra kendisine Twitter üzerinden hakaret eden 3 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, hastalığını sosyal medya hesabında duyurmasıyla birlikte kendisine hakaret ettikleri iddiasıyla 3 Twitter kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulunmak zorunda kaldı.

Ölümcül bir hastalığa yakalandığını ve yapılan paylaşımlar nedeniyle itibarının sarsıldığını belirten Terim, şüphelilerin ‘hakaret’, ‘iftira’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlarından yargılanmasını istedi.

''Allah’ın işte sopası yok. Bunun şerefine içiyoruz''

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fatih Terim’in avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: “@ErtugrulSaritas, twitter hesabından kendi görüntülerinin bulunduğu bir video yayınlayarak, ‘Bugün aldığımız habere göre Fatih Terim coronavirus olmuş. Allah’ın işte sopası yok. Bunun şerefine içiyoruz...’ şeklinde şarap içerek açıklama yapmıştır. Ölümcül bir hastalığa yakalanmış Terim’in itibar ve saygınlığını zedeleyecek açıklama yapan şüpheli, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir.

''Fatih Terim layığını bulmuş''

Diğer şüpheli @Themanyedek hesaplı twitter kullanıcısı da Terim’in hastalığını açıklamasının akabinde, ‘Fatih Terim layığını bulmuş... Beter olsun’ şeklinde paylaşımda bulunarak küfür etmiştir.

''Bir daha dünyaya gelmez''

@hesapVer4 adlı kullanıcı, ‘Senin gibi yalancı, şaibeci, vatan haini, dolapçı biri bir daha dünyaya gelmez’ diyerek Terim’in terör örgütüyle bağlantısı olduğunu belirtmiştir. Üç şüpheli twitter kullanıcısı hakkında Terim’in şeref ve saygınlığını rencide edici şekilde hakaret, iftira ve halkı kin ve düşmanlık suçlarından kamu davası açılmasını talep ediyoruz.”