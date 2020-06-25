Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın alan İBB'ye 'hani para yoktu' tepkisi
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Sultan Mehmet’in bugüne kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan tabloyu, Londra’da yapılan açık artırmada İBB olarak satın aldıklarını duyurdu. Ödenen para sosyal medyada tartışma konusu oldu.
İBB, Fatih Sultan Mehmet’in aynı zamanda özel koleksiyonda bulunan bu son portresi için yaklaşık 6.5 milyon TL ödedi.
Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline (yaklaşık 6.5 milyon TL) satıldı.
Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık" ifadelerini kullandı.
İşt ne olduysa bundan sonra oldu. Sosyal medyada tablonun bu fiyata alınmasını destekleyenler olduğu gibi karşı çıkanlar da oldu. İşte İBB'nin aldığı tablo hakkında yapılan o yorumlardan bazıları..