Fatih Sultan Mehmet'in portresini satın alan İBB'ye 'hani para yoktu' tepkisi

Fatih Sultan Mehmet’in özel koleksiyonda bulunan son portresi Londra’da yapılan açık artırmada 770 bin sterline (yaklaşık 6.5 milyon TL) satıldı.

Twitter üzerinden açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Londra'da açık artırma ile satılan, Fatih Sultan Mehmet Han’ın günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri olan, İtalyan ressam Gentile Bellini’nin atölyesinden 15. yüzyılda çıktığı tahmin edilen yağlıboya tabloyu İBB olarak satın aldık" ifadelerini kullandı.