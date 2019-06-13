HABER /  MEDYA

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Hakaret ettiği cümleleri duydum

Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Hakaret ettiği cümleleri duydum

Fatih Portakal, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu Valisi Yavuz'a, "İt" dediği videoyu izlediğini iddia ederek, "O görüntüyü izlememiş olsaydım o cümleleri etmezdim. Hakaret ettiği cümleleri duyarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun 5 Haziran Çarşamba günü Ordu'da gerçekleştirdikleri program sonrasında özel uçakla İstanbul'a dönüş yolculuğunda Ordu-Giresun Havalimanındaki VIP salonunu kullanmak istemeleri neticesinde meydana gelen olaylar sırasında Ordu Valisi Seddar Yavuz'a "Valiniz tam bir it" ifadesini kullandığı iddia edilmişti. Fatih Portakal o iddiayla ilgili konuştu.

İmamoğlu'nu bir kez daha yalanladı

Fatih Portakal Ordu'da yaşanan olayın ardından FOX Ana haberde "İmamoğlu'nun valiyle ilgili bir sözü var biz o sözü vermedik" demişti. Portakal'ın bu açıklamasının ardından kamuoyunda görüntülerin yayınlanması çağrısı yapıldı. Portakal ise bu akşamki haber bülteninde İmamoğlu'nu bir kez daha yalanladı.

Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum

"O görüntüyü ben izlememiş olsaydım ben o cümleleri etmezdim" diyen Portakal, "Ben 6 haziran günü o cümleleri kurarken o hakaret ettiği cümleleri kurarken gerçekler üzerine bunu söylüyordum. Kulaklarımın ne duyduğunu ben biliyorum çünkü RTÜK denilen bir kurul var ve bazı ifadeleri yayınladığınızda basın yoluyla bu hakaretin yayılması kapsamında alıp size uyarı ceza verebiliyor. Ben böyle bir gerçekliği duymasam 6 Haziran günü o cümleleri kurabilir miyim?" diye konuştu.

İlgili Haberler
Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki o lafı diyemezsiniz
BU FOTO GALERİYE BAKIN
ANAR ve GENAR 23 Haziran için son anketlerini açıkladı sürpriz sonuçlar var!
Foto Galeri ANAR ve GENAR 23 Haziran için son anketlerini açıkladı sürpriz sonuçlar var! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken talimat!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na dikkat çeken talimat!
Suriye sınırına dikkat çeken askeri araç sevkiyatı
Suriye sınırına dikkat çeken askeri araç sevkiyatı
İçişleri Bakanlığı: Hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Hava destekli operasyonlarda 4 terörist etkisiz hale getirildi
Binali Yıldırım ortak yayın için neden Uğur Dündar'ı istediğini açıkladı
Binali Yıldırım ortak yayın için neden Uğur Dündar'ı istediğini açıkladı
Binali Yıldırım'ı Super Mario yaptılar
Binali Yıldırım'ı Super Mario yaptılar
Deniz Baykal 2 yıl sonra ilk kez konuştu
Deniz Baykal 2 yıl sonra ilk kez konuştu
ÖNCEKİ HABERLER
B12 vitamininin vücuttaki işlevleri nelerdir? Sinir sistemini etkiliyor
B12 vitamininin vücuttaki işlevleri nelerdir? Sinir sistemini etkiliyor
Kars Belediyesi logosunu değiştiriyor
Kars Belediyesi logosunu değiştiriyor
e okul VBS girişi karne notu sorgulama nasıl yapılır?
e okul VBS girişi karne notu sorgulama nasıl yapılır?
Karaman'da bir kişi eşini öldürüp intihara kalkıştı
Karaman'da bir kişi eşini öldürüp intihara kalkıştı
PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis
PKK'nın sözde Akdeniz metropol sorumlusuna 1100 yıl hapis
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Müge Boz kaç yaşında nereli Caner Erdeniz ile evleniyor
Galatasaray Divan Üyesi Sami Çölgeçen'den FETÖ isyanı
Galatasaray Divan Üyesi Sami Çölgeçen'den FETÖ isyanı
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
2019 -2020 okullar ne zaman açılacak yaz tatili ne zaman bitecek?
Yorumlar