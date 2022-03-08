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Fatih Portakal'dan da Pera Palas tepkisi Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'dan 'nefret'i olay olmuştu

Fatih Portakal'dan da Pera Palas tepkisi Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'dan 'nefret'i olay olmuştu

Ahmet Hakan'ın Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncusu Hazal Kaya ile ilgili ''Oyunculuğundan nefret ettim' yönündeki eleştirileri gündemdeyken Fatih Portakal da diziyle ilgili eleştiri de bulundu.

Fatih Portakal'dan da Pera Palas tepkisi Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'dan 'nefret'i olay olmuştu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın, Netflix dijital platformunda yayınlanan Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin başrolü Hazal Kaya'nın oyunculuğundan 'nefret ettiği'ni yazdığı köşe yazısının ardından sosyal medyada kazan gibi kaynıyor. Hem Hazal Kaya'nın ünlü dostları hem de diğer oyunculardan tepki alan Ahmet Hakan'a, destekler de gelmeye başladı. Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'nın oyunculuğu hakkındaki saptamalarının doğru olduğu ancak 'nefret' kelimesinin üslup olarak ağır kaçtığı yönünde yorumlar dikkat çekerken, Hazal Kaya'nın oyunculuğunu kötü ve yetersiz bulanlar kervanına Fatih Portakal da katıldı.

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Fatih Portakal'dan da Pera Palas tepkisi Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'dan 'nefret'i olay olmuştu

Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki başrol 'gazeteci Esra' karakterini canlandıran oyuncu Hazal Kaya, Ahmet Hakan'ın 'Oyunculuğundan nefret ediyorum' yazısına verdiği 'Vasat herif' cevabıyla sosyal medyada en çok konuşulan gündem başlıkları arasında zirvede... 

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Fatih Portakal'dan da Pera Palas tepkisi Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'dan 'nefret'i olay olmuştu

'Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret etmesinin 5 nedenini' sıraladı: Hürriyet'teki köşe yazısında haftasonu, 'Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefret etmesinin 5 nedenini' sıralayan Ahmet Hakan'a, Hazal Kaya'nın oyunculuğuna yönelik eleştirilerinde kullandığı 'nefret' kelimesi ve üslubuna ilişkin hem ünlülerden hem de sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Ahmet Hakan'ın Pera Palas'ta Gece Yarısı oyuncusu Hazal Kaya ile ilgili eleştirileri gündemdeyken Fatih Portakal da diziyle ilgili fikirlerini takipçileriyle paylaştı. 

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Fatih Portakal'dan da Pera Palas tepkisi Ahmet Hakan'ın Hazal Kaya'dan 'nefret'i olay olmuştu

Öte yandan Ahmet Hakan'ın yorumuna benzer şekilde bir eleştiri de Fatih Portakal'dan geldi.

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