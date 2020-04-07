Fatih Portakal'a Erdoğan ve BDDK'dan çifte suç duyurusu kaç yıl ceza istendi?

Fatih Portakal'ın olay paylaşımı üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve BDDK Kanunu'na muhalefet' suçlarından BDDK da "Bankacılığın itibarınının korunması" kapsamında suç duyurusu yapıldı.

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FOX TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın başı attığı bir tweet nedeniyle fena halde derde girdi. Önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) suç duyurusu yaptı. Fatih Portakal'ın, 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'bankacılık kanununa muhalefet' suçlarından yargılanması talep edildi.

Fatih Portakal ne demişti?

Fatih Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekalifi Milliye hatırlatılıp 'zor günlerden geçiyoruz' denilerek mevduatı veya tasarrufu olanlardan para istenmesin bir de! Korona sonrası ödeyelim derlermiş bir de! Olmaz olmaz diyemiyorum maalesef!" ifadelerini kullanmıştı.

Hesap sahiplerinden zorla para istenmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel, Fatih Portakal'ın attığı tweet ile Erdoğan'ın kastetmediği ve söylemediği birtakım iddialarla tasarruf ve mevduat sahiplerinden zorla para isteneceği yönünde beyanlarda bulunduğunu belirten Özel, "Bunlar tamamen yalan ve halkı manipüle etmeye yönelik ifadelerdir. Bu nedenle Fatih Portakal hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Türk Ceza Kanunu ve BDDK mevzuatı kapsamında tarafımızca suç duyurusunda bulunulmuştur." dedi.

Söyledikleri sadece hezeyandan ibarettir

Şikayet dilekçesinde de "Fatih Portakal'ın ifade ettiği gibi kesinlikle hiçbir vatandaştan zorla para istenmesi söz konusu dahi olamaz. (...) bu şekilde akla ziyan iddialar ortaya atılıp halkımız tedirgin edilmek istenmektedir. Bu zihniyetin tek amacı kaos ve karmaşa çıkarmak olup şüphelinin suç konusu paylaşımı da sadece hezeyandan ibarettir." ifadelerini yer verildi.

BDDK'dan da suç duyurusu geldi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise, Fatih Portakal hakkında, sosyal medyadan bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadeler paylaştığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

BDDK Hukuk İşleri Daire Başkanlığından yapılan açıklamada, sunucu Fatih Portakal'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bankacılık ve finans sistemine yönelik gerçeğe aykırı ve maksatlı ifadelere yer verildiğinin görüldüğü belirtildi.

Bankacılığın itibarının korunması...

Açıklamada, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun, "İtibarın korunması" başlıklı 74. maddesinin, "Basın yayın ve benzeri araçlarla bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içerdiği hatırlatıldı.

1 yıldan 3 yıla kadar hapis, iki bin güne kadar adli para cezası

Bu hükme aykırılığın yaptırımının ise aynı Kanun'un 158. maddesinde düzenlendiği ve bu maddeye aykırı davrananların "bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden iki bin güne kadar adli para cezası" ile cezalandırılmasının öngörüldüğü anımsatılan açıklamada, bu kapsamda Portakal hakkında Kurul tarafından suç duyurusunda bulunulmasına karar verildiği bildirildi.

Gerçeğe aykırı dedikodu niteliğinde yayınlar...

Açıklamada, "Gerçeğe aykırı ve dedikodu niteliğindeki ifadelere ilişkin olarak bankalarımızın ve ekonomimizin itibarını zedeleyebilecek veya sektörümüze zarar verebilecek nitelikteki benzer paylaşımlar hakkında bundan sonra da gerekli yasal yollara başvurulacağı tabiidir." ifadesine yer verildi.