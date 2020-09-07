Fatih Portakal neden FOX'tan ayrıldı? Emeklilik gerekçesini canlı yayında anlattı

FOX Ana Haber sunuculuğunu görevini Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal, eski stüdyosuna konuk olarak son yayınına çıktı. Portakal, emeklilik kararının gerekçesini de anlattı.

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FOX Ana Haber sunuculuğunu görevini Selçuk Tepeli'ye devreden Fatih Portakal, eski stüdyosuna konuk olarak açıklamalarda bulundu.

Portakal, "Ben mutluluğu İzmir'de buldum. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha mutluyum. Şu an. Yeri doldurulmayacak insan yok" ifadelerini kullandı.

Fatih Portakal'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"(Selçuk Tepeli'ye) Bence çok iyi yaptınız. Sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz. Layık olduğunuzu düşünüyorum. Bana özgürlük ortamı sağlayan bir yerde çalışıyordum. Süper dostluklarım var. Ekip ruhuyla çalıştık. O yüzden şanslıyım.

"Benim ne dediğim önemli" İşimi seviyorum. İyi de yapmaya çalışıyorum. Doğan Şentürk burada. Haberin başındaki bir insan. Ne diyeceği belli değil. Hiç sormaz bana. 10 yılda dört kere, beş kere sadece haber için tartışmışızdır. O yüzden çok şanslıyım. Herkes bir şeyler yazdı. Bir şeyler kurdu. Gerçekten normal karşılıyorum. Ama benim ne dediğim önemli.

"Ben mutluluğu İzmir'de buldum"

Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha mutluyum. Şu an. Yeri doldurulmayacak insan yok.

"Temmuz başında kararı verdim" Temmuz başında kararı verdim. Çok nettim. Doğan Abi inanmadı. 'Ayın 20'sinden sonra tekrar konuşalım' dedi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Son 3 yıldır liderdik. İki senedir reytinglere bakmıyordum.

"Rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor"

Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor. En yakın rakibinize fark atmışsınız."