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Fatih Portakal muhalefetten beklentilerini açıklayıp sorular sordu

Fatih Portakal muhalefetten beklentilerini açıklayıp sorular sordu

Gazeteci Fatih Portakal, olası bir iktidar değişikliğinde muhalefet partilerine seslenerek, “Somut ne yapacaksınız bilmek hakkım” diye sordu.

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2023’te yapılacak genel seçimler yaklaşırken, Millet İttifakı’nda adaylık bilmecesi sürüyor.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı adayını belirlemenin yanı sıra sorunlara çözüm üretecek politikalar üretmekten de uzak görünüyor.

Hal böyle olunca muhalefetin, meşru iktidarı eleştirmek dışında yaptığı hiçbir şey yok.

Muhalefete seslendi: Madde madde sıraladı
Tüm bu belirsizlikler devam ederken CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal, muhalefet partilerine seslendi.

Portakal, Twitter'dan yaptığı paylaşımla muhalefete önerilerini madde madde sıraladı.

İşte Fatih Portakal'ın muhalefete sıraladığı öneriler şu şekilde;

"Eğitimin kalitesini nasıl artıracaklar, tarımı nasıl kalkındıracaklar?"
-Gölge kabine kursalar, isimleri öğrensem,

-Çözümlerini saklamasalar bilsem -laf değil, somut çözümleri duysam bilbordlarda okusam, tvlerde izlesem,

-İlk 6 ay, 9 ay, 12 ayda ne yapacaklar bilsem -bir icraat takvimi açıklasalar öğrensem,

-Kemeri ne kadar sıkacaklar, geliri nasıl yükseltecekler anlasam -laik devletten cemaatleri nasıl silecekler öğrensem,

-Eğitimin kalitesini nasıl artıracaklar bilsem,

-Tarımı nasıl kalkındıracaklar öğrensem,

"Somut ne yapacaksınız bilmek hakkım"
-Tarafsız ve bağımsız yargıyı nasıl oluşturacaklar duysam,

-Nasıl demokrat olacaklar anlasam,

-İnanç, inançsızlık ve kimlik özgürlüğünde sınırları var mı duysam,

-Gençlere nasıl hayal kurduracaklar öğrensem.

Evet değişim zamanı. 'Sırf AKP gitsin' demekse çözüm değil. Gittiğinde siz somut ne yapacaksınız? Bilmek hakkım."

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