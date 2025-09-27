BIST 11.378
Fatih Karagümrük - Trabzonspor Süper Lig maçı (CANLI)

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 TRABZONSPOR (CANLI SKOR)

İLK 11'LER

FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic, Atakan, Johnson, Tresor, Tiago, Larsson, Nikoloz, Balkovec, Camacho, Esgaio, Gray

TRABZONSPOR: Onana, Pina, Savic, Batagov, Arif, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

STAT: Atatürk Olimpiyat 
HAKEM: Mehmet Türkmen
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1

