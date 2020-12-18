Fatih Karagümrük Galatasaray maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Karagümrük, Esenyurt'ta oynanacak maçta Galatasaray'ı yenmek istiyor. Son iki maçında 7 gol atan ve oldukça formda olan Galatasaray ise deplasmanda kazanarak çıkışını sürdürmek peşinde. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda 19.00'da başlayan karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetiyor ve zorlu mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray, çıktığı 11 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, topladığı 23 puanla bir maçı fazla lider Alanyaspor'un 3 puan gerisinde 2. sırada yer aldı. Aslan, haftaya yine bir maçı fazla olan Fenerbahçe'nin de averajla önünde girdi.

Bu sezon yeniden Süper Lig'de mücadele eden Fatih Karagümrük ise 12 maçta 4 galibiyet elde ederken 5 beraberlik, 3 yenilgi gördü. Kırmızı-siyahlı takım, topladığı 17 puanla 9. sırada yer buldu.

Fatih Karagümrük: 1 - 0 :Galatasaray

(İkinci yarı oynanıyor)

49' Oğulcan Çağlayan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Sofiane Feghouli'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

46' GOOOLL!!! Fatih Karagümrük, Alassane Ndao'nun golü ile maçta öne geçiyor! İkinci yarının hemen başında Jure Balkovec'in sol kanattan gönderdiği uzun pasla topla buluşan Alparslan Erdem ilerleyerek topu yerden ceza alanına gönderiyor. Pozisyonu iyi takip eden Alassane Ndao karşı karşıya pozisyonda gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Okan Koçuk'un solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor.

45+2' Galatasaray gole yaklaşıyor. Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunun ardından Feghouli sağ kanattan son çizgiye iniyor ve kale ağzına doğru sert bir orta kesiyor ancak kaleci Emiliano Viviano ayağıyla topu kornere çeliyor.

45' Emre Akbaba'nın sağ kanatta yerden gönderdiği şutunda Emiliano Viviano topa hakim olmayı başarıyor.

43' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jure Balkovec'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Enzo Roco'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla auta çıkıyor.

36' Taylan Antalyalı'nın pasıyla topla buluşan Emre Kılınç'ın ceza sahası dışında sol çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin sağından auta çıkıyor.

32' Aatif Chahechouhe'nun pasıyla topla buluşan Alassane Ndao'nun ceza sahası dışında sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıkıyor.

26' Sofiane Feghouli'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Emre Kılınç istediği vuruşu yapamıyor. Sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu faul gerekçesiyle oyunu durduruyor.

13' Jure Balkovec'in sağ çaprazdan yaptığı vuruşta seken topu önünde bulan Koray Altınay yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturuyor. Ancak VAR uyarısıyla Koray Altınay'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayılıyor.

13' Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Jure Balkovec'in ceza alanına gönderdiği ortasında Martin Linnes topu uzaklaştırmayı başarıyor. Dönen topu önünde bulan Lucas Biglia'nın ceza yayından kaleye gönderdiği sert şutunda Okan Koçuk son anda topu kornere çelmeyi başarıyor.

9' Sofiane Feghouli'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıkıyor.

3' Ceza alanında topla buluşan Aatif Chahechouhe'nun sağ çaprazdan yaptığı vuruşta Okan Koçuk topa hakim olmayı başarıyor.

2' Galatasaray maça hızlı başlıyor. Ceza alanında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın sol çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kalıyor.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakem: Mustafa Öğretmenoğlu

Saat: 19.00

Yayın: beIN Sports 1

Fatih Karagümrük: Emiliano Viviano, Koray Altınay, Fatih Kuruçuk, Enzo Roco, Alparslan Erdem, Lucas Biglia, Ramazan Civelek, Jure Balkovec, Alassane Ndao, Aatif Chahechouhe, Artur Sobiech

Galatasaray: Okan Koçuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Mbaye Diagne