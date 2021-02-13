Fatih Karagümrük- Fenerbahçe Süper Lig maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 25'inci haftası Fatih Karagümrük- Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. 48 puanı bulunan Kanarya, Türkiye Kupası'ndan elenmesinin ardından bu maçta moral arıyor. Karagümrük ise üst sıralara tırmanmak adına bu maçtan puan veya puanlar çıkarma niyetinde. Karşılaşmanın önemli anları ve tüm detayları canlı yayınla İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 25'inci haftasında şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, ligin formda ekibi Fatih Karagümrük'le kozlarını paylaşıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00 itibarıyla başladı. Halis Özkahya'nın düdük çaldığı müsabaka beIN Sports 1’den naklen yayımlanıyor.

Fenerbahçe, oynadığı 23 maçta 15 galibiyet 3 beraberlik 5 mağlubiyet aldı. Kanarya'da Mesut Özil, ilk kez 11'de sahaya çıkıyor. Karagümrük'ün ise 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetlik istatistiği bulunuyor.

FATİH KARAGÜMRÜK- FENERBAHÇE: 0-1 (CANLI SKOR)

46- İkinci yarı heyecan devam ediyor.

45- İlk yarıda soyunma odasına önde giden taraf Fenerbahçe oluyor.

42- Alassane Ndao'ya yaptığı sert müdahalesi gerekçesiyle Caner Erkin hakem Halis Özkahya tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

39- Fenerbahçe Mesut Özil ve Mame Thiam ile gole çok yaklaşıyor. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Mesut Özil'in sol ayağıyla plase vuruşunda Gaston Campi'ye çarpan top arka direk altıpasta Mame Thiam'a doğru gidiyor.

27- Jure Balkovec'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Andrea Bertolacci'nin kafa vuruşunda top kalenin sağından auta çıkıyor. Oyun bu dakikalarda durağan geçiyor.

19- GOOOOL! Fenerbahçe'nin ilk şutu gol oldu... Sağ kanattan Mesut Özil'in kullandığı serbest vuruş, ceza sahasında Szalai'ye çarptıktan sonra Thiam'ın önüne düşüyor. Tecrübeli golcüye sadece topu kaleye bırakmak kalıyor.

13- Maçın ilk gol pozisyonu Karagümrük'ten geldi. Jimmy Durmaz gol pasını verdi, Ademi vurdu, Altay kurtardı!

4- Mesut Özil'le güzel bir verkaça giren Ozan Tufan ceza alanına girmek üzereyken son anda savunma topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Ozan, Valencia, Osayi, Mesut Özil, Valencia, Thiam

Fatih Karagümrük: Viviano, Koray, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech