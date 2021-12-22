BIST 1.804
DOLAR 12,38
EURO 14,05
ALTIN 719,89
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak. Fatih Karagümrük'ün başında ise bir Fenerbahçe efsanesi olan Volkan Demirel var. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Adnan, Bertolacci, Musa, Karamoh, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Sangare, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Sosa, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertliler haftaya 5. sırada girdi.

Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Malhun Hatun kimdir kaç yaşında neden öldü? Tarihte Malhun Hatun yeri
Malhun Hatun kimdir kaç yaşında neden öldü? Tarihte Malhun Hatun yeri
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı iddiası
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı iddiası
Duayen yatırımcı Mobius'tan altın ve Türk Lirası yorumu; Yatırıma devam
Duayen yatırımcı Mobius'tan altın ve Türk Lirası yorumu; Yatırıma devam
Boran Alp kimdir tarihte nasıl öldü Kuruluş Osman Boran Alp hayatı
Boran Alp kimdir tarihte nasıl öldü Kuruluş Osman Boran Alp hayatı
Gündüz Bey eşi ve çocukları kimdir? Tarihte Gündüz Bey nasıl ölüyor?
Gündüz Bey eşi ve çocukları kimdir? Tarihte Gündüz Bey nasıl ölüyor?
AK Parti'li Canikli'den Kılıçdaroğlu'na faiz cevabı
AK Parti'li Canikli'den Kılıçdaroğlu'na faiz cevabı
KKTC’de asgari ücret belli oldu! Brüt 7 bin TL
KKTC’de asgari ücret belli oldu! Brüt 7 bin TL
Gündüz Bey kimdir kaç yaşında neden öldü? Kuruluş Osman Gündüz Bey tarihte kim?
Gündüz Bey kimdir kaç yaşında neden öldü? Kuruluş Osman Gündüz Bey tarihte kim?
Dolardaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı? AK Partiden açıklama geldi
Dolardaki düşüş fiyatlara yansıyacak mı? AK Partiden açıklama geldi