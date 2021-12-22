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Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıkacak. Fatih Karagümrük'ün başında ise bir Fenerbahçe efsanesi olan Volkan Demirel var. Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.00'de başlayacak müsabakayı Erkan Özdamar yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertliler haftaya 5. sırada girdi.

Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.

Fatih Karagümrük - Fenerbahçe

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Adnan, Biglia, Bertolacci, Karamoh, Ahmed, Salibur

Fenerbahçe: Berke, Sangare, Kim, Szalai, Novak, Crespo, Zajc, Sosa, İrfan Can, Mesut, Serdar Dursun

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