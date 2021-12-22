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Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fatih Karagümrük Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN

Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk oluyor. İstenilen sonuçların alınamaması üzerine teknik direktör Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı-lacivertliler müsabakaya yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yönetiminde çıktı. Ev sahibi ekibin başında ise bir Fenerbahçe efsanesi olan Volkan Demirel var. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 20.00'de başlayan müsabakayı Erkan Özdamar yönetiyor ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanıyor.

Fatih Karagümrük: 0 - 0 :Fenerbahçe
(İlk yarı oynanıyor)

13' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında Enner Valencia'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

1' Ahmed Musa'nın ceza sahası yayından sol ayağıyla yerden yaptığı vuruşta top kaleci Berke Özer'de kaldı.

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Adnan, Bertolacci, Musa, Karamoh, Pesic

Fenerbahçe: Berke, Sangare, Kim, Szalai, Novak, Mert Hakan, Sosa, İrfan Can, Mesut, Pelkas, Valencia

Süper Lig'de istediği performansı sergileyemeyen Fenerbahçe, 17 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Hanesine 28 puan yazdıran sarı-lacivertliler haftaya 5. sırada girdi.

Geride kalan 17 haftada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Fatih Karagümrük ise averajla 10. sırada yer aldı.

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