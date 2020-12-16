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Fatih Karagümrük Emre Çolak'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, Galatasaray'dan hatırlanan Emre Çolak'ı kadrosuna dahil etti.

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Fatih Karagümrük Kulübü, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Çolak'ı kadrosuna kattı.

2 sezon İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo’da oynadıktan sonra Suudi Arabistan'ın Al-Wahda takımında forma giyen Çolak, Karagümrük 2. Başkanı Serkan Hurma’nın katılımıyla düzenlenen törenle imzayı attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Süper Lig’de artık Karagümrük forması giyecek olan Emre Çolak’a hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

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