Fatih Karagümrük Emre Çolak'la anlaşma sağladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, Galatasaray'dan hatırlanan Emre Çolak'ı kadrosuna kattığı belirtildi.

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Fanatik'in haberine göre Fatih Karagümrük, son olarak Deportivo forması giyen ve şu anda kulüpsüz olan Emre Çolak ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Transferin kısa süre içinde resmileşmesi bekleniyor.

Fatih Karagümrük son olarak Fabio Borini transferini açıklamıştı.

Emre Çolak, Galatasaray altyapısında yetişmiş Sarı-kırmızılı formayı uzun süre giydikten sonra ve İspanya ekibi Deportivo ile Suudi Arabistan ekibi Al Wahda'da oynamıştı.