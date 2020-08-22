Fatih Karagümrük efsane ismin yeğeni ile sözleşme imzaladı

Fatih Karagümrük takımı, Şota Arveladze'nin yeğeni Vato Arveladze ile sözleşme imzaladı.

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Süper Lig’in yeni ekibi Karagümrük, eski futbolcular Şota ve Arçil Arveladze’nin yeğeni Vato Arveladze ile anlaşmaya vardı. Gürcistan Milli Takımı’nda da forma giyen Vato Arveladze ile sözleşme imzalandı.

Karagümrük, transferi yaptığı açıklama ile duyurdu. Açıklamada “Gürcistan'dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı 22 yaşındaki Vato Arveladze, Gürcistan ve Polonya Süper liglerinde forma giydi. Gürcistan Milli Takımı formasını da terleten genç Arveladze'ye başarılarla dolu bir sezon dileriz” ifadelerine yer verildi.