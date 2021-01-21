Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı yayın

Süper Lig'de lider Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.Abone ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayanve beIN Sports 1'den canlı yayımlanıyor. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 38 puanla lider durumda bulunuyor. Geçen hafta Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 üstünlük kuran Fatih Karagümrük ise 27 puan elde etti.
11'ler belli oldu
Fatih Karagümrük'ün 11'i: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech
Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, NKoudou, Aboubakar
1- Mücadeleye konuk ekip Beşiktaş başladı.
MAÇ BAŞLADI