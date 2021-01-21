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Fatih Karagümrük - Beşiktaş maçı canlı yayın

Süper Lig'de lider Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

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Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında bugün Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 16.00'da başlayanve beIN Sports 1'den canlı yayımlanıyor. Karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetiyor. Ligin 19. haftasında Galatasaray'ı 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 38 puanla lider durumda bulunuyor. Geçen hafta Gençlerbirliği'ne deplasmanda 3-1 üstünlük kuran Fatih Karagümrük ise 27 puan elde etti.

11'ler belli oldu
Fatih Karagümrük'ün 11'i: Viviano, Alparslan, Koray, Fatih, Campi, Ndiaye, Hedenstad, Bertolacci, Ndao, Borini, Sobiech
Beşiktaş'ın 11'i: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, NKoudou, Aboubakar

1- Mücadeleye konuk ekip Beşiktaş başladı.

MAÇ BAŞLADI

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