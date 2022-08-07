Fatih Karagümrük Alanyaspor (CANLI YAYIN)

Vavacars Fatih Karagümrük, Süper Lig'in ilk haftasında bugün Alanyaspor'u konuk edecek. İki İtalyan teknik adamı karşı karşıya getiren mücadelede Fatih Karagümrük ile Alanyaspor üç puan için ter dökecek. Maça saatler kala futbol severler maçın yayın bilgileri araştırmaya başladı. Peki Fatih Karagümrük Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fatih Karagümrük Alanyaspor maçının canlı anlatımı ve tüm detaylar haberimizde…Abone ol
FATİH KARAGÜMRÜK ALANYASPOR MAÇI CANLI ANLATIM
FATİH KARAGÜMRÜK 0-0 ALANYASPOR
Maçın ilk düdüğü ile birlikte olacağız...
Fatih Karagümrük - Alanyaspor muhtemel 11'ler
Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Dresevic, Biraschi, Caner, Ricci, Adnan, Borini, Ahmed Musa, Colin Kazım, Diagne
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Efkan, Targhalline, Ferhat, Efecan, Diedhiou
Fatih Karagümrük - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 19.15'te başlayacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar haberimizde...