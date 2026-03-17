Fatih Camii'nde kadınlar erkeklerin önüne başörtüsü attı manası bakın ne?

İSTANBUL Fatih Camii'nde kadınların Kadir Gecesi yaptığı başörtüsü atma eylemi gündem oldu. Kadınların bu eylemi yapmasının çok özel bir manası var.

Fatih Camii, akşam saatlerinde ise Kadir Gecesi nedeniyle yoğunluk yaşadı. Namaz sonunda kadınların yaptığı ilginç protesto ise sosyal medyada gündem oldu. 

İslam dininin ilk kıblesi olarak bilinen Mescid-i Aksa'nın 17 gündür kapalı oluşunu protesto eden kadınlar, yanlarında getirdikleri başörtülerini alt katta namaz kılan erkeklerin üzerine fırlattı. 

Kadınların bu protestosuyla erkeklere "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur sahip çıkın ve harekete geçin" çağrısı yaptığı öğrenilirken, olaya ilişkin bilgisi olmayan birçok erkek kendilerine atılan başörtülerinin ardından büyük şaşkınlık yaşadı. 

