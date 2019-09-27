Fatih Bulut İrem Sak bombasını patlattı resmi teklifi yaptıklarını açıkladı
Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısı ile on milyonlarca dinlenmeye ulaşan Fatih Bulut, katıldığı bir programda oyuncu İrem Sak hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
İrem Sak sayesinde şarkısının tanınması ve şarkıya çektiği kliple bir anda tüm Türkiye'nin kendisini tanımasını fırsat bilen Fatih Bulut, çok yakında 4 adet şarkı çıkaracağının müjdesini verdi. Ertem Şener'in YouTube'daki programına konuk olan Bulut, bir sıcak gelişmeden daha bahsetti.
İrem Sak'ın çektiği kısa video ile amatör şekilde seslendirdiği şarkısı bir anda milyonlara ulaşan Fatih Bulut, çıkaracağı parçalarından birisinin adının 'Sultan Süleyman' olduğunu söyledi. Ayrıca Bulut, bir şarkısında oynaması için İrem Sak'a teklif götürdüğünü de belirtti.
Yüzde 40 işitme kaybım var: Programda kendisi hakkında bir bilinmeyeni de açıklayan Bulut, şu şekilde konuştu: "2 yaşındayken geçirdiğim bir hastalık nedeniyle yüzde 40 işitme kaybım var. Nota da bilmem, notasız okurum şarkıları"
Peki Fatih Bulut kimdir?
35 (1984 doğumlu) yaşında olan Fatih Bulut Kayseri doğumlu olup 10 kardeştir. Fatih Bulut yıllardır memleketi olan Kayseri’de düğün ve özel organizasyonlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlamaktadır.