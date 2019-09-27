Fatih Bulut İrem Sak bombasını patlattı resmi teklifi yaptıklarını açıkladı

İrem Sak sayesinde şarkısının tanınması ve şarkıya çektiği kliple bir anda tüm Türkiye'nin kendisini tanımasını fırsat bilen Fatih Bulut, çok yakında 4 adet şarkı çıkaracağının müjdesini verdi. Ertem Şener'in YouTube'daki programına konuk olan Bulut, bir sıcak gelişmeden daha bahsetti.