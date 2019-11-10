Fatih Bulut asker eğlencesinde 11 kez havaya ateş etti! Savunması pes dedirtti
Yeğeninin asker eğlencesin havaya 11 kez ateş açan Fatih Bulut'un savunması 'pes artık' dedirtti, ilginç bir savunmaya daha imza attı.
"Çok sevdim yalan oldu" şarkısıyla ünlenen ve yeğeninin asker eğlencesinde havaya ateş ederek tepki toplayan Fatih Bulut, konuyla ilgili açıklama yaptı. Bulut, yaptığı garip savunmada bir yandan sevenlerinden özür dilerken bir yandan da durumu normalleştiren açıklama yaptı.
Ağabeyimin yapmak istediğini yaptım: Attığı her adımın haber olduğunu söyleyen Bulut, şunları söyledi: "Asker eğlencesi rahmetlik ağabeyimin oğlu, kendi öz yeğenimdi. Geceyi de ben düzenledim, hepsiyle ben ilgilendim. Ağabeyimin yapmak istediğini ben yaptım orada. Belime kuru sıkı tabanca koydular, zaten oradaki kalabalık kendi ailemdi.''
Moral amaçlı sıktım: ''Neticede yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyorum ama ağabeyimin isteğini yerine getirmek için yaptım. Kuru sıkı olduğu için askere moral amaçlı sıktım ama kuru sıkı olduğunu ve zarar vermeyeceğini biliyordum. Ben oynarken belime koydular, oynarken biz de hepimizin asker olduğunu belirtmek için yaptım."
Silah tutkunluğu...: Bulut, durumu normalleştiren sözlerine şu şekilde devam etti: "Herkesin içinde vardır bu silah tutkunluğu, erkeklerde. Önümüzün ne olacağı belli değil. Savaşa doğru gidiyoruz, Allah uzak etsin de. Kullandığımızı belirtmek amaçlı. Orada tedbirli şekilde bakarak ateş ettim. Silah rahmetli ağabeyimin sandığındaydı, yeğenimin idi yani. Kontrollü bir şekilde silah sıkıldı."