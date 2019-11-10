Fatih Bulut asker eğlencesinde 11 kez havaya ateş etti! Savunması pes dedirtti

Moral amaçlı sıktım: ''Neticede yaptığım şeyin yanlış olduğunu biliyorum ama ağabeyimin isteğini yerine getirmek için yaptım. Kuru sıkı olduğu için askere moral amaçlı sıktım ama kuru sıkı olduğunu ve zarar vermeyeceğini biliyordum. Ben oynarken belime koydular, oynarken biz de hepimizin asker olduğunu belirtmek için yaptım."