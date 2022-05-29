Fatih Altaylı'dan olay SADAT yazası!.. "Tweet atmak değil tweette yazılan suçsa..."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın "Tweet attı diye soruşturma açılan bir kişi yok, tweete yazanlardan dolayı açılıyor" sözleri tartışılmaya devam ediyor. SADT Kurucusu Ersan Ergür'ün "Bu vatanı Türkiye düşmenleriyle işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyeceğiz" paylaşımı sonrası Fatih Altaylı, o soruyu sordu. "Bakalım savcılarımız ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ne yapacak?"

Abone ol

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medya paylaşımları nedeniyle hapse mahkum edilmesiniyle ilgili, “Türkiye'de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” dedi. Bozdağ'ın bu sözleri tartışılırken, SADAT kurucusu Ersan Ergür'ün "Bu vatan kanla alındı, kanla savunuluyor. Bu vatanı Türkiye düşmanları ile işbirliği yapanlara sandıkta teslim etmeyiz... Etmeyeceğiz! Vatan sağ olsun..." paylaşımını geldi. Fatih Altaylı bugün "Bu tweet'in içeriği nasıl!" diye hem savcılara hem de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a sordu. İşte Ataylı'nın yazısının ilgili bölümü:

İstemedikleri bir seçim sonucu olursa bunu tanımayacaklarını...

Beklediğim bir konu daha var.

Bunu da savcılarımızdan ve “Tweet atmak suç değil, içeriği suç” diyen Adalet Bakanı Bozdağ’dan bekliyorum.

SADAT adındaki paralı asker ve lejyoner şirketinin kurucu ve yöneticisi sandıktan çıkacak sonuçların önemli olmadığını, istemedikleri bir seçim sonucu olursa bunu tanımayacaklarını açık açık yazıp söyledi.

Bunu söyleyen elinde ordusu, silahları olan bir şirketin yöneticisi...

Bunu söyleyen herhangi biri değil.

Elinde ordusu, silahlı adamları, paralı askerleri olan ve sağa sola asker yollayan bir şirketin yöneticisi.

Yani söylediğini yapabilecek değilse bile en azından deneyebilecek imkanlara sahip birisi.

Bir savcı da çıkıp 'sen ne diyorsun' demiyor

Kimseden çıt yok.

Ne bir savcı ne de demokrasinin yılmaz bekçisi olduğu iddiasındaki iktidar.

Duymaza, almaza, görmeze yatıyorlar.

Bir tane de adam gibi savcı çıkıp “Sen ne diyorsun, gel bir bakalım bize de de anlat” demiyor.

Demokrasiye karşı silahlı ayaklanma tehdidi

Adam tam olarak demokrasiye karşı silahlı ayaklanma yaparız diyor.

Sandığı kabul etmeyiz diyor.

Bir kişi bile bu sözlerin arkasındakini merak etmiyor.

Hukuk devletinde kimsenin gıkı çıkmıyor.

O sözleri ben söylesem ne olurdu?

Bunu ben diyor olsa idin, bunu muhalif bir siyasetçi ya da elinde beylik silahından başka bir şey olmayan emekli bir asker diyor olsa idi bugün kıyamet kopuyor, savcılar bu kişinin ifadesini almak ve tutuklu yargılamak için sıraya giriyor olurdu.

Ama SADAT yöneticisi deyince kimsenin gıkı çıkmıyor.

Herhalde bunu da yargılamak için bir 10 yıl geçmesini bekliyorlar.