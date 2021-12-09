Fatih Altaylı'dan Nihat Genç'e Hasan Can Kaya savunması: Ananıza sövmüyor ya, size ne lan!

"Küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım"

Bir süre sonra yeni bir paylaşan yapan Nihat Genç, ""Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi. Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım" dedi.