Fatih Altaylı'dan Hasan Can Kaya savunması! Nihat Genç'e olay çıkış: Size ne lan!
EXXEN'de yayınlanan Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya ile Nihat Genç arasındaki 'küfür' tartışmasına Habertürk yazarı Fatih Altaylı da dahil oldu. Altaylı, Hasan Can Kaya'yı savunarak, Nihat Genç'e "Ananıza sövmüyor ya, size ne lan!" diye seslendi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen TV'de sunduğu Konuşanlar adlı programa RTÜK tarafından inceleme başlatılan Hasan Can Kaya ile Nihat Genç arasındaki 'küfür' diyaloğuna Habertürk yazarı Fatih Altaylı da dahil oldu. Nihat Genç'in, programında küfürlü sözcükler sarfetmesi nedeniyle yerden yere vurduğu Hasan Can Kaya'nın kendisini aradığında, ünlü komedyen küfür ederek telefonu kapattığına yönelik açıklamalarına Fatih Altaylı'dan sert bir tepki geldi. Altaylı, genç komedyen kaya'yı "Sokağa çıkıp megafonla ananıza sövmüyor ya çocuk. “Böyle mizah mı olur"muş. Size ne lan!" diye savundu.
"Sokağa çıkıp megafonla ananıza sövmüyor ya çocuk"
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, bugünkü yazısında gazeteci Nihat Genç'in Konuşanlar programını "küfür" gerekçesiyle eleştirmesini ve komedyen Hasan Can Kaya ile arasında geçen tartışmaya ilişkin olarak, "Sokağa çıkıp megafonla ananıza sövmüyor ya çocuk, 'böyle mizah mı olur'muş; size ne lan!" dedi.
"Zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor!" demişti
Yazar Nihat Genç Twitter hesabından Hasan Can Kaya'nın Exxen'de yayınlanan Konuşanlar programında bir kesiti paylaşarak "Yokluk, sefalet, sapıklık diplerde... Gençler galiba para için makul yollardan geçinecek fikir, akıl, ürün bulamıyor ve zıpırın biri seyircinin yüzüne ana avrat düz gidip ekmeğini kazanıyor! Adına da mizah demiş, seyirci de mazoşist, para verip kendine küfür ettiriyor" ifadelerini kullandı.
"Küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım"
Bir süre sonra yeni bir paylaşan yapan Nihat Genç, ""Biraz önce attığım tweet üzerine Hasan Can Kaya aradı. Lafı 'bana böyle diyemezsin'e getirdi. Ben de ona 'seyircinin anasına küfür hiçbir gelenekte yoktur' dedim. Efelenip pişkinliğinde ısrar edince, küfür öyle değil böyle edilir deyip yapıştırdım" dedi.