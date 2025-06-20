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Fatih Altaylı’dan Erdoğan anketine yorum: Bu millet padişahını boğmuş bir millettir

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında "Erdoğan ömür boyu cumhurbaşkanı olsun mu?" anketini değerlendirdi. Anketten çıkan yüzde 70’lik karşıt görüşe şaşırmadığını belirten Altaylı, Türk halkının sandığı ve değişim gücünü elinde tutmayı sevdiğini vurgulayarak, “Bu millet padişahını boğmuş bir millettir” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, YouTube kanalında, “Erdoğan ömür boyunca cumhurbaşkanlığına devam etsin mi?” Anketini değerlendirdi. Altaylı çıkan sonuca şaşırmadığını belirtip dikkat çeken bir yorumda bulundu.

Fatih Altaylı şöyle konuştu:

Halkın yüzde 70'i buna karşıymış. Olumsuz ve çok olumsuz verenlerin oranı yüzde 70'miş. Bu oran çok da beklediğim oran, çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmeninin bir bölümü dışında hiç kimse böyle bir şeye onay vermez. Bakın, Türk halkına çeşitli nedenlerle kızabilirsin, Türk halkının oy verme biçimine, oy kullanma alışkanlıklarına bir sürü nedenle kızabilirsin, katılmayabilirsin. Hatta çok sinirlenip; yok bidon kafalı, yok göbeğini kaşıyan adam falan filan da diyebilirsin. Bunlar o kişilerin kendi fikirleri… Fakat Türk halkı sandığı sever ve gücün kendisinin olmasını ister. Yani oraya babasını seçse koysa, babasını değiştirme ihtimalini elinde tutmaktan hoşlanır. Bu tabii yeni bir şey de değil.

"BU MİLLET PADİŞAHINI BOĞMUŞ BİR MİLLETTİR"

Geçmişine bakın bu milletin, yakın geçmişinden de söz etmiyorum, uzak geçmişine bakın… Bu millet padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman padişahını yuhlamış bir millettir. Az uz değildir öldürülen, suikaste kurban giden Osmanlı padişahı… Suikast demeyelim de komploya kurban giden veya boğazlanan veya intihar etti süsü verilen…

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