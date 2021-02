Fatih Altaylı'dan Ali Koç'a bombardıman: Fenerbahçe ustaca gündem değiştiriyor

Fatih Altaylı, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için ''Fenerbahçe ustaca gündem değiştiriyor. Hakkını ara ama bir kere de özeleştirini yap. Bu kadar para, transfer. Niye olmuyor? de. Ali bey verilmeyen gol diyor. Gole gelene kadar Galatasaray'ın penaltısı verilmedi." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 24. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Ülker Stadı'nda corona virüs önlemleriyle seyircisiz oynanan zorlu mücadeleyi Galatasaray, yeni transferi Mısırlı oyuncu Mostafa Mohammed'in golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla üst üste 5. maçını kazanan Galatasaray puanını 48'e çıkararak yeni lider olurken 9 maç sonra kaybeden Fenerbahçe ise 48 puanla ikinci sıraya geriledi. Derbinin yankıları devam ederken Fatih Altaylı, yaşananlar hakkında Bloomberg TV'de konuştu.

"Erol Bulut tampon niyetine kullanılıyor"

''Erol Bulut tampon niyetine kullanılıyor'' diyen Altaylı, ''Fenerbahçe yönetimi akıllı bir iletişim yöntemiyle tartışmayı başka bir naklettirdi. Mesut Özil'in imza töreninde sahnede kim yoktu? Erol Bulut. Herkes vardı. Teknik Direktör dışında herkes vardı. Maç kaybedildiğinde kim yoktu? Ali Koç çıktı ama o kadar. Erol Bulut vardı. Emre Belözoğlu yoktu. Erol Bulut tampon niyetine kullanılıyor. Kazanılsaydı Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu'nu daha fazla ortalıkta görürdük.'' ifadelerini kullandı.

''Galatasaray'ın bana göre 2, tartışmasız ise verilmeyen 1 penaltısı"

Galatasaray'ın da penaltısının verilmediğini iddia eden Altaylı, şu ifadeleri kullandı; ''Galatasaray'ın bana göre 2, tartışmasız ise verilmeyen 1 penaltısı. Onlarda VAR'a gidilmedi. Ondan sonra Ali bey diyor ki, ofsayt pozisyonunda VAR'a gidilmedi diyor. VAR'da çizgi çiziliyor. Ofsayt veya değil diyor. Mesele gündem değiştirmek. Hakem belki de farkı önledi. Penaltıyı verse başka yere gidecek maç.

"Fenerbahçe ustaca gündem değiştiriyor"

Ali Koç'u hedef tahtasına koyan Altaylı, ''Fenerbahçe ustaca gündem değiştiriyor. Haklarını ara. Tamam. Ancak ben bu kadar para harcadım. Her şeyi yaptım. Niye olmadı diye kendi kendine özeleştirisini en azından içeride yap. Ben her şeyi doğru yapıyorum ve her zaman haklıyım insanları doğruya götürmez.'' şeklinde konuştu.