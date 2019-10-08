Fatih Altaylı'dan Abdullah Acı'ya ağır sözler: Ne oldu altına ettin Avrupa'da madara oldun

Gazeteci Fatih Altaylı, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 'Benim teknik direktörlüğüm sorgulanamaz' sözleri üzerine tecrübeli teknik adamı yerden vurdu.

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Galatasaray'da yaşanan Mustafa Cengiz-Fatih Terim gerilimi için konuşurken Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 'Benim teknik direktörlüğüm sorgulanamaz' sözlerine de sert yanıt verdi.

''Ne oldu? Altına ettin''

Abdullah Avcı'yla ilgili tespitlerde bulunan Altaylı, "Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör var, 'Kariyerim' sorgulanamaz diyor. Hangi başarı? Ne yaptın? Birisi desin ki Abdullah Avcı'nın şu şu başarıları var! Milli Takım'a gittin madara oldun. Başakşehir'in başına geçtin, çeşitli ilişkilerle 4 sene geçirdin, bunun iki senesinde ciddi çuvalladın, diğer takımların düşüşüyle beraber bir nebze toparladın ve yandan da kollanarak, en tepelerden Başakşehir forması giyip desteklenerek. Ne oldu? Altına ettin. Önüne tepsiyle gelmiş... Sen kimsin de başarıdan bahsediyorsun? Büyük bir züppelik, ukalalık içerisinde 'Benim başarılarım sorgulanamaz' Doğru, çünkü yok. Olmayan bir şey sorgulanamaz. Pardon altyapılarda başarısı var, üstyapıda yok!" dedi.

''Sen Avrupa'da madara oldun''

Abdullah Avcı'yı ağır sözlerle eleşiren Altaylı, "Bir fırın vardır ya ekmek çıkarılır dizilir. Yan yana birkaç fırın dizeceksin, bu beyefendi önce birinci fırındaki tüm ekmekleri yiyecek, 5-6 fırının ekmeklerini yiyecek sonrasında Şenol Güneş'le ilgili bir lakırtıyı ağzından çıkarabilecek! Bahsettiğin Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Gordon Milne'den sonraki en başarılı teknik direktörü hatta uluslararası anlamdaki en başarılısı. Milli Takım'da Dünya üçüncüsü olmuş, Beşiktaş'ı Avrupa'da namağlup ilerletmiş. Sen Avrupa'da madara oldun... Sen Şenol Güneş'le ilgili nasıl konuşursun? Senin klasında birinin Şenol Güneş'le ilgili konuşmadan önce besmele çekmen lazım. Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Fatih Terim bile bu lafları etmedi, bu ne egodur kardeşim! Kimse en büyük benim demekle en büyük olmuyor. Git işine kardeşim ya!" ifadelerini kullandı.

''Tenceresiniz, kapaksınız''

Fatih Terim ve Mustafa Cengiz arasında açıklamalar üzerinden yaşanan gerilimi yorumlayan Altaylı, şu ifadeleri kullandı; "İkisinin de birbirine 'gık' deme hakkı yok. 5 senelik anlaşmayı bilmem kaç bin taraftarın önünde el ele kol kola imzalama zevzekliğini yapan insanların bugün birbiri hakkında söyleyeceği tek kelime olamaz! Tenceresiniz, kapaksınız. O sözleşmeyi o gün orada imzalayacaktınız. Nikahınıza alın birbirinizi! O gün soytarılık ortadaydı.''

''Saygı duyacağı birisi lazım''

Fatih Terim neyin eksik olduğunu çok iyi bilir. Fatih Terim, öğrenmesi gerektiğini bilmeyen birisi değildir ama karşısında saygı duyacağı birisi lazım. Fatih Terim'in Mustafa Cengiz'e saygı duyma ihtimali sıfırın altında. 'Ay lav yu hozam' diye dolaşan Abdurrahim Albayrak'a da saygı duyma ihtimali sıfırın altında. Bunlarla oturup ne konuşacak Fatih Terim!"