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Fatih Altaylı tutuklanınca Youtube hesabı boş koltukla bu yayını yaptı

Fatih Altaylı Youtube hesabında bugün "Fatih Altaylı Yorumluyor" programı olması gerekiyor. Fatih Altaylı tutuklanınca ekibi boş koltukla yayın yaptı.

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Gazeteci Fatih Altaylı Youtube hesabında yaptığı son yayından sonra gözaltına alınmış ve pazar günü çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Fatih Altaylı'nın tutuklanma gerekçesi Cumhurbaşkanını tehdit olarak açıklandı. 

Boş koltuk
Fatih Altaylı tutuklanınca Youtube hesabı boş koltukla bu yayını yaptı - Resim: 0Fatih Altaylı tutuklanınca Youtube hesabı ilginç bir yola başvurdu. Bugün yayınlanması gereken Fatih Altaylı Yorumluyor programını boş koltukla çektiler ve tutuklanma haberini verdiler. "Fatih Altaylı Yorumlayamıyor" başlığı ile verilen boş koltuklu videoda Altaylı'nın mahkemeye yaptığı savunma yer aldı. 

Boş koltuklu Fatih Altaylı yayını 400 binden fazla izlenme aldı. 

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