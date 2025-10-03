BIST 11.083
Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısına çıkıyor! İşte hakkında istenen ceza

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı bugün ilk kez hakim karşısına çıkacak. Altaylı hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.

63 yaşındaki gazeteci Fatih Altaylı’nın yargılaması, Silivri Açık Ceza Yerleşkesi’ndeki 2 No’lu duruşma salonunda yapılacak.

Altaylı, 20 Haziran’da YouTube kanalında yayımlanan Fatih Altaylı Yorumluyor programındaki sözleri nedeniyle aynı gün gözaltına alınmıştı.

En az 5 yıl hapis cezas

Hakkında “Cumhurbaşkanını tehdit” suçlamasıyla en az 5 yıl hapis cezası talep ediliyor.

Altaylı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik tehdit ya da hakaret içeren ifadeler kullandığı iddialarını reddediyor.

