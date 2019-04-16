Fatih Altaylı: Hakan Şükür'ün niye Avrupa'ya yollandığını düşünsünler

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinden ardından Fatih Terim ile Semih Özsoy'un demeç savaşlarını yorumlayan Fatih Altaylı, ilginç sözler sarf etti.

Fenerbahçe ile Galatasaray 1-1 berabere kaldıktan sonra maçın ardından Fatih Terim'in ''Burada unutulmaz hatıraları var, ben onları önemseyen biriyim.'' sözlerine Semih Özsoy, ''En kötü günümüzde başkanımız ve yöneticilerimizin FETÖ iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonlukları var. Bir daha öyle bir şey olamayacağı için bir daha öyle günleri göremeyeceklerini düşünüyorum'' şeklinde cevap vermişti.

Fatih Altaylı, maçın ardından yaşanan demeç savaşlarını yorumlarken ilginç sözler sarf etti.

''Tamam bu FETÖ herkese bulaşmıştı da siz de pirüpak değilsiniz''

Altaylı, ''FETÖ kumpası falan. Ben kendi adıma hayat boyu, 90'lardan bu yana FETÖ ve uzantılarıyla mücadele ederken, sürekli tehdit altında kalırken o dönem o FETÖ'cü savcılar hangi kulübe üye yapılmıştı? O FETÖ'cü savcı ve hakimlerle hangi kulüp başkanı tesislerde maç yapılıyordu? FETÖ'cü savcılara üyelik kartını bizzat hangi başkan tarafından verildiğini biliyoruz. Tamam bu FETÖ herkese bulaşmıştı da siz de pirüpak değilsiniz. Galatasaray da yapmış o ayrı. En azından Galatasaray yönetimi onlarla maç yapmamış. Hala dava sonuçlanmış değil. Niye FETÖ'den aklanıp gelmiyorlar.'' dedi.

"Hakan Şükür'ün niçin Avrupa'ya yollandığını birileri de düşünsün"

''Semih Özsoy niçin konuyu oraya götürmüş. Utanma olur.'' diyen Altaylı, ''Bizim yöneticilerimiz bu FETÖ'cüleri kulübe üye yaptınız. Bunun mahkemeye taşınması bence de anlamsız bir şey. Onlar Galatasaray'a geldiklerinde FETÖ'cü müydü, sonra devşirildi mi? Bunlar Anadolu'dan gelen çocuklar. Benim Galatasaray'daki tüm varlığım boyunca bunları Galatasaray'dan kovalamak için çok uğraştım. Bugün FETÖ'ye küfretmekten kendini alamayan adamların hedefi oldum. Ben o zaman Galatasaray'da Fetullahçı temizliği yapıyordum. Türk futbolcular genellikle dindardır. Yabancılar da dindardır. Geldikleri sosyoloji öyledir. Ama bu Fetullah Gülenciler başlarında şimdi başka kulüpte olan abileri vardı sohbetlere gidiyorlarmış. Hakan Şükür'ün Galatasaray'da en parlak olduğu dönemde niçin Avrupa'ya yollandığını birileri de düşünsün. Allal aşkına düşünsün.'' ifadelerini kullandı.

"Hiçbir kulüp diğerinden temiz değildi"

Hiçbir kulübün diğerinden temiz olmadığının altını çizen Altaylı, ''Kulüplerdede yapılaşmaya izin verirsen takım da zıvanadan çıkar. O zaman bunlar heryerde vardı. Hiçbir kulüp diğerinden temiz değildi. Bazı kulüplerde yönetici bazında bile yerleştiler bunlar. Galatasaray'da var mıdır, vardır. Diğerlerinde daha fazlası vardır. Yargılananlara bak, kaçı Galatasaray'dan, kaçı hangi takımdan? Futbolcu yargılanıyor, Galatasaray'ın kapısından geçmiş mi? Galatasaray'da oynayan Fetullahçılar şampiyon olmuşlardı, diğerlerinde olamamışlardı, bu mudur yani...'' şeklinde konuştu.

Fatih Terim ne demişti?

Fatih Terim, maçın ardından yaptığı açıklamada ''Yok gelenek bozulmamış, yine yenilmemiş falan, ben onları umursayan biri değilim. Galatasaray'ın burada unutulmaz hatıraları var, ben onları önemseyen biriyim.'' demişti.

''Başkanımız ve yöneticilerimizin FETÖ iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonlukları var''

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yenemediğini ve bundan sonra da yenemeyeceğini kaydeden Semih Özsoy, ''Bizim taraftarımızın gücü var. Biz Fenerbahçemiz olarak farklı oynuyoruz. Karşı takım hocalarına cevap vermek benim işim değil. Teknik futbol konuşuluyorsa ona Ersun hoca cevap verir. Ama Fatih hocanın dediği güzel anılarımız var bizim. En kötü günümüzde başkanımız ve yöneticilerimizin FETÖ iftiralarıyla hapisteyken aldıkları şampiyonlukları var. Bir daha öyle bir şey olamayacağı için bir daha öyle günleri göremeyeceklerini düşünüyorum'' şeklinde konuştu.