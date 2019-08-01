Fasülye polemiğine kulak tıkamıştı Hakan Hatipoğlu Seray Sever'i yorumlamadı

Canlı yayında açıklamalarına devam eden Sever, "Şu an kalkıp sağlıklı bir güne uyanıyorsun. Çalışırsın kazanırsın, iş yok bilmem ne. İşi gücü de beğenmiyor. Fasulye pahalı. Pahalıysa pahalı yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin." demesi üzerine adeta linç edilmişti.