Fasülye polemiğine kulak tıkamıştı Hakan Hatipoğlu Seray Sever'i yorumlamadı
Eşi Gizem Hatipoğlu ve kızı Lila ile birlikte önceki gün alışverişte görüntülenen Hakan Hatipoğlu, Seray Sever'in Tv8 ekranlarında sarf ettiği 'Fasulye pahalıysa yemeyeceksin' sözlerinin sorulması üzerine tek kelimelik yanıt verdi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8 ekranlarında Gel Yazın Konuşalım isimli programı Hakan Hatipoğlu ile birlikte sunan Seray Sever, ilginç ekonomi tespitleriyle uzun süre gündemde kalmıştı.
Canlı yayında insanların iş beğenmediğini söyleyen Seray Sever, "En azından kafamızda bir savaş uçağı gezmiyor, bombalar atılmıyor, yanında insanlar ölmüyor." diyerek insanları aza şükretmeyi bilmemekle suçlamıştı.
Canlı yayında açıklamalarına devam eden Sever, "Şu an kalkıp sağlıklı bir güne uyanıyorsun. Çalışırsın kazanırsın, iş yok bilmem ne. İşi gücü de beğenmiyor. Fasulye pahalı. Pahalıysa pahalı yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin." demesi üzerine adeta linç edilmişti.
Yayında sessiz kalmıştı: Seray Sever'in sunucu arkadaşı Hakan Hatipoğlu ise, partnerinin bu sözleri üzerine sessiz kalmış ve konu değişmişti. Bir AVM'de önceki gün görüntülenen Hatipoğlu, yine sessiz kalmayı tercih etti.