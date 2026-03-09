Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç'ten dolu dizgin aşk! O kareleri mest etti
Faruk Sabancı, sosyal medyada hızla yayılan “Doğduğum şehir ve memleketim” akımına katıldı. Ünlü DJ, sevgilisi Esra Bilgiç ile olan fotoğrafına “Memleketim” notunu düşerek aşkını ilan etti. Çiftin romantik paylaşımı kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
Ünlü DJ Faruk Sabancı, sosyal medyada hızla yayılan "Doğduğum şehir ve memleketim" akımına katılarak herkesi şaşırttı. Sabancı, sevgilisi ünlü oyuncu Esra Bilgiç'in fotoğrafını paylaşarak altına düştüğü o notla aşkını haykırdı. İşte hayranlarını mest eden o romantik kare...
Sosyal medyanın en çok konuşulan çiftlerinden Faruk Sabancı ve Esra Bilgiç, romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
Sabancı, Instagram'da popüler olan "Doğduğum şehir ve memleketim" akımı kapsamında önce çocukluk fotoğrafını, ardından ise sevgilisi Esra Bilgiç ile olan bir karesini yayınladı.
Ünlü DJ, güzel oyuncuyla birlikte çekilen fotoğrafına "Memleketim" notunu düşerek kalpleri fethetti.