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Faruk Bildirici'den Cüneyt Özdemir'e ağır sözler: Kaç para aldın?

Faruk Bildirici'den Cüneyt Özdemir'e ağır sözler: Kaç para aldın?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Cüneyt Özdemir'i 'işbirliği' videoları kapsamında YouTube kanalında reklamda oynamakla suçlayarak, "Diyarbakır kayyımını övmek için kaç para aldın?" dedi.

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Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Cüneyt Özdemir'in 'işbirliği' videoları kapsamında YouTube kanalında reklam söyleşileri yapmasına tepki gösterdi.

Bildirici, reklam ve tanıtım çekimleri konusunda izleyicilerin açık bir şekilde uyarılmamasını "Gazetecilik ve pazarlama faaliyeti birlikte yürümez" görüşü dile getirdi.

Özdemir'in sözlerini çarpıttığını belirten Bildirici, meselenin reklam almak değil, "reklamda oynamak" olduğunu dile getirdi. Bildirici, Özdemir'in "Sektörden dışlandık" ifadesi için de CNN Türk'te sürdürdüğü 5N1K adlı programı örnek gösterdi ve "Sırtını dayamış Demirören Medya'ya, bir de 'patronsuz gazetecilik'ten bahsediyor..." dedi. 

İşte Bildirici, şu ifadeleri kullandı:

"Cüneyt Özdemir, yazdığımı bile isteye çarpıtıyor. Mesele reklam alması değil reklamda oynaması! Örneğin kayyımdan para alıp Diyarbakır güzellemesi yapıyor, sonra dönüp Kürt sorunu yorumluyor! Para veren istediğini söyletirse bu gazetecilik mi olur?

'Sektörden dışlandık' diyen Cüneyt Özdemir, CNNTürk’te 5N1K programını sürdürüyor. Orada sansür yasasına övgüler düzdürüyor; 'ekonomiye can suyu katan kararları' anlatıyor! Sırtını dayamış Demirören Medya'ya, bir de 'patronsuz gazetecilik'ten bahsediyor...

Cüneyt Özdemir'in 'Özgür gazetecilik' dediği de ilkesiz para kazanma özgürlüğü! 4 gün önce 4 soru sordum kendisine cevap veremedi. Şimdi de hakaret ediyor, düzeyi bu. Sorularım altta ama 1 soruda özetleyeyim; Diyarbakır kayyımını övmek için kaç para aldın?" 

Ne olmuştu?

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube’daki "Cüneyt Özdemir Medya" kanalında gündem, belgesel, söyleşi gibi videolar dışında bir de "Cüneyt şehirde" ve "Cüneyt yolda" başlıkları altında, "işbirliği kapsamında" çekilmiş onlarca videosu olduğunu belirterek Özdemir'i eleştirmişti.

Bildirici, Cüneyt Özdemir'in YouTuba yayınları için, "Örtülü reklam" olarak tanımadığı videolar için, "Çünkü videoların çoğunun üzerinde izleyenler için diğer videolardan ayıran 'Bu bir reklamdır', 'İşbirliği' ya da 'Advertorial' gibi bir uyarı yok. Özdemir’in çoğu videosunda olduğu gibi, Diyarbakır videosu da yanıltıcı. Gazetecilik faaliyeti izlenimi veriyor ama para karşılığı yapılan bir pazarlama/reklam faaliyeti olduğu en sonunda bir cümleyle geçiştiriliyor" demişti. 

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