Farkındalık deyip deprem enkazında poz vermişti Itır Esen kendisini böyle savundu
Itır Esen, farkındalık deyip enkaz üzerinde pozlar çekildi. Sosyal medyada bu pozları görenler isyan etti. Esen, kendisini savundu.
Geçtiğimiz günlerde İlk olarak Miss Turkey 2017 güzellik yarışmasında adını duyuran Itır Esen, sosyal medyayı birbirine kattı. Esen, AKUT Vakfı ile farkındalık yaratmak adına deprem projesi için bir araya geldi.
Yıkılan evlerin enkazı üzerinde podyumdaymış gibi pozlar verdi. Itır Esen'e tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.
Instagram hesabından çekimlerden bir video paylaşan Esen, gelen yorumların ardından paylaşımını sildi.
Farkındalık yaratmak için poz veren Itır Esen'in yaptığının yanlış olduğunu söyleyen binlerce sosyal medya kullanıcısı modelin son paylaşımının altına yorum yağdırmaya başladı.