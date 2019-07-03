Farkına varmak, ya da varmamak”; işte bütün mesele!..

Ey vatandaş, önünde iki yol var; seçim ve sorumluluk sana ait!..

Ne mi bu iki yol? İletişim Dr. ve sanatçı-akademisyen olarak yazalım da, sorumluluk üstümüzde kalmasın.

Farkına varmalısın;

Bir mesleğin var; icra ediyor ve çalışıyorsan,

Ülkeni, insanını seviyorsan,

İnsanların dili,cinsi,ırkı v.b. ne olursa olsun, birliğini istiyorsan,

Kim çalışıyor/çalışmıyor diye merak ediyorsan,

Bilimi ve teknolojiyi gelişmenin aracı olarak görüyorsan,

Toplumun; kültür ve sanat ile gelişeceğine inanıyorsan,

“Kul hakkını” yememeyi biliyorsan,

Bilim/sanatın dışında oluşturulmaya çalışılan, biat kültürüne 'hayır' diyorsan,

Vergilerinle ne yapıldığını merak ediyorsan,

Bu ülkeyi seviyorum diyerek siyaset yapanlardan daha çok ve özel seviyorsan,

“Ben değil, biz diyor”, üretime önem veriyorsan,

Ehliyete önem veriyor, atamaları/görevlendirmeleri takip ediyorsan,

Bir kuruşun hakkını merak ediyorsan,

Toplumun bel kemiği olan; adam sendecilik/dostluk/komşuluk/samimiyet/ah de vefa v.b. özelliklere önem veriyor, kaybolmaması için çalışıyorsan,

Güzel Türkçemiz'in korunmasına önem veriyorsan,

Popüler kültürün değil, kalıcı gerçek milli kültürümüzün korunması/gelişmesi için çalışıyorsan,

Dini, kişilerle Allah arasında bir olgu olarak görüyor, insanları ayırmada kullanmıyorsan,

Çalışanı önceleyip, çalışmayanı cezalandıran sistemi özlüyor ve çabalıyorsan,

İçi-dışı bir, güvenilir insanların çoğalmasını arzu ediyorsan,

Devletin israf-masraf ve ihale v.b. elinden geldiği kadar takip ediyorsan,

Farklı görüşte birçok TV ve gazeteyi takip ediyorsan,

Görüşünü ve partini eleştiriyor,

Mutlaka her şeyin farkına varmalısın!..

Farkına varmamalısın:

Müslüman kardeşlerimizin kutsal kitabı olan ve her döneme hitap eden Kur'an-ı Kerim'i, sadece Arapça değil, Türkçe mealiyle okuyup/anlayıp içselleştirmiyorsan, hayatına uygulamıyorsan,

Kendini, başkalarına göre daha dindar kabul ediyor, diğerlerini sorguluyorsan,

Bilim/tekniğe/okumaya değil, biat kültürüne evet diyorsan,

Siyasi bir lidere veya herhangi bir cemaat liderine bağlanıyorsan, sadece onların dediğini kabul ediyor, onların dediği kanalları izliyor, onların gösterdiği yayınları okuyorsan,

Bir meslekte çalışıyor, alın terinle para kazanıyor, ama vergilerinle ne yapıldığını merak etmiyorsan,

Seni yönetenleri takip etmeyip, Kul hakkını önemsemiyorsan,

Her olayda/anlatılanda, bana ne/beni ilgilendirmez/benim adamım yanlış yapmaz v.b. diyorsan,

Güzel Türkçe yazma/konuşma/okuma yerine, argoyu hayatına sokuyorsan,

Hayatına uymadığı halde popüler isimleri takip ediyorsan,

Şahit olmadığın konular ve kişiler hakkında gıybet ediyorsan,

Kültür ve sanatı hayatına sokmuyor, sadece düğünlerde ilgileniyorsan,

Ben köylüyüm/işçiyim/cahilim v.b. aklım ermez diyorsan,

Toplumdaki ayrışmayı görüyor, ama “ne yapayım, elimden bir şey gelmiyor” diyorsan,

Ülkemi seviyorum, ama “seçimden seçime bana görev düşüyor” diyorsan,

Sadece bir TV ve bir gazeteyi takip ediyorsan,

Görüşünü ve partini takım tutar gibi tutuyorsan,

Bilim/sanatın dışında oluşturulmaya çalışılan, biat kültürüne 'evet' diyorsan,

Farkına; “varsan ne olur, varmasan ne olur”

Farkına varmayanlara, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun bu şiirini ithaf ediyorum;

”Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun.”

En azından üç dil bileceksin

En azından üç dilde

Ana avrat dümdüz gideceksin

En azından üç dil bileceksin

En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin

En azından üç dil

Birisi ana dilin

Elin ayağın kadar senin

Ana sütü gibi tatlı

Ana sütü gibi bedava

Nenniler, masallar, küfürler de caba

Ötekiler yedi kat yabancı

Her kelime Arslan ağzında

Her kelimeyi bir bir dişinle tırnağınla

Kök sökercesine söküp çıkartacaksın

Her kelimede bir tuğla boyu yükselecek

Her kelimede bir kat daha artacaksın

En azından üç dil bileceksin

En azından üç dilde

Canımın içi demesini

Kırmızı gülün alı var demesini

Nerden ince ise ordan kopsun demesini

Atın ölümü arpadan olsun demesini

Keçiyi yardan uçuran bir tutam ottur demesini

İnsanın insanı sömürmesi

Rezilliğin dik alası demesini

Ne demesi be

Gümbür gümbür gümbür demesini becereceksin

En azından üç dil bileceksin

En azından üç dilde

Ana avrat dümdüz gideceksin

En azından üç dil

Çünkü sen ne tarih ne coğrafya

Ne şu ne busun

Oğlum Mernus

Sen otobüsü kaçırmış bir milletin çocuğusun.