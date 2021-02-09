Farah Zeynep hastalığı nedeniyle Masumlar Apartmanı'ndan ayrılıyor dendi açıkladı
Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı yeniden parlayan Farah Zeynep Abdullah, diziye dair gerçeği açıkladı.
Farah Zeynep Abdullah geçtiğimiz günlerde Clubhouse'taki bir sohbet odasında MS (Multipl Skleroz) hastalığı başlangıcı şüphesiyle tetkikler yaptırdığını söylemişti. Bu açıklamalar TRT 1'de yayımlanan Masumlar Apartmanı dizisinden ayrılacağı iddia edildi.
Abdullah, "İlkinde lokal anestezi yapıldı. Bir hafta sonra tekrar genel anesteziyle işlem yapılırken rol aldığım 'Şampiyon' filmi aklıma geldi. Orada kanserli bir kızı canlandırıyordum. 'Ben bu sahneyi görmüştüm. Ben bunları yaşadım' dedim" ifadelerini kullandı.
Dizide İnci karakterini canlandıran ünlü oyuncu hayranlarını bir hayli korkutmuştu. Güzel oyuncunun hastalığı ile ilgili gelişmeler merak ediliyordu. Abdullah, geçtiğimiz Pazar günü Levent'te bir parkta köpeğini gezdirirken görüntülendi.
Ünlü oyuncunun maskesiz olması dikkatlerden kaçmadı. Güzel oyuncu, "Ben sosyal medyayı kullanıyorum. Oradan konuşuyorum" dedi.