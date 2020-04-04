Farah Zeynep Abdullah'dan Müge Anlı Tatlı Sert itirafı programa damga
Farah Zeynep Abdullah YouTube kanalına konuk oldu ve Müge Anlı ile ilgili açıklaması programa damga vurdu.
Farah Zeynep Abdullah, evinden bilgisayarı aracılığı ile “Loş Sohbet” isimli YouTube programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalar programa damga vuran Farah Zeynep Abdullah'ın Müge Anlı itirafı olay oldu. Farah Zeynep Abdullah coronavirüs karantinasına yaptıkları zamanınu nasıl geçirdiğini anlattı ve bakın neler söyledi.
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Farah Zeynep Abdullah, evinden bilgisayarı aracılığı ile bir YouTube kanalına konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalar yaptı.
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Farah, “Küpe taktım, ruj sürdüm, allık sürdüm, inanamıyorum” diyerek şaşkınlığını ifade etti.
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Eşofman takımıyla programa katılan Farah, salgın nedeniyle evden çıkmadığını söyledi.
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