Farah Zeynep Abdullah'dan Müge Anlı itirafı programa damga

Farah Zeynep Abdullah, evinden bilgisayarı aracılığı ile “Loş Sohbet” isimli YouTube programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalar programa damga vuran Farah Zeynep Abdullah'ın Müge Anlı itirafı olay oldu. Farah Zeynep Abdullah coronavirüs karantinasına yaptıkları zamanınu nasıl geçirdiğini anlattı ve bakın neler söyledi.