SON DAKİKA
Bu gece itibariyle 30 büyükşehir ile Zolguldak ili araç giriş çıkışına kapatıldı! Haberin devamı. Sokağa çıkma yasağı mı geliyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu anda canlı yayında açıklıyor Haberin devamı. İstanbul'da vaka sayısı çok arttı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: 1 kişi koronayı 16 kişiye bulaştırıyor Haberin devamı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı! Bugün 69 kişi daha yaşamını yitirdi vaka sayısı yükseldi Haberin devamı.

Farah Zeynep Abdullah'dan Müge Anlı itirafı programa damga

Farah Zeynep Abdullah, evinden bilgisayarı aracılığı ile bir YouTube kanalına konuk oldu ve Müge Anlı ile ilgili açıklaması programa damga vurdu.

Farah Zeynep Abdullah, evinden bilgisayarı aracılığı ile “Loş Sohbet” isimli YouTube programına konuk oldu. Yaptığı açıklamalar programa damga vuran Farah Zeynep Abdullah'ın Müge Anlı itirafı olay oldu. Farah Zeynep Abdullah coronavirüs karantinasına yaptıkları zamanınu nasıl geçirdiğini anlattı ve bakın neler söyledi.

110

Farah Zeynep Abdullah, evinden bilgisayarı aracılığı ile bir YouTube kanalına konuk oldu ve dikkat çeken açıklamalar yaptı.

210

Farah, “Küpe taktım, ruj sürdüm, allık sürdüm, inanamıyorum” diyerek şaşkınlığını ifade etti.

310

Eşofman takımıyla programa katılan Farah, salgın nedeniyle evden çıkmadığını söyledi.

410